自由廣場》蔣經國與核電

◎ 謝炎堯

台灣孤島，地狹人稠，一旦發生核災，無處可逃，萬劫不復。宇宙於一百三十億年前形成，地球於四十六億年前誕生，有科學家說還有十四億年餘命，沒人知道漫長的未來，地球如何變遷，不能保證核能電廠永遠絕對安全。

當年參與核一廠興建的元老告訴我，蔣經國先生知道核能電廠安全性的重要性，告誡三個兒子也告訴相關人士，不准掛勾干涉核能電廠的興建。核一到核三電廠的興建，都由外國廠商設計和施工，依據國際標準興建，至今沒有重大事故發生。但是核四廠的興建，沒有蔣經國先生的加持，選地點就出差錯，繼而要求技術移轉，由國人和外國廠商合資組成公司興建，招標時最有資格和經驗的中鼎團隊不幸落選，因而產生一連串的糾紛爭議而延續到現在。為後代子孫的安全和幸福，台灣不能承受核電廠災變，核四廠不可能重啟。

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核能事故的毀滅性破壞傷害，從廣島、長崎、俄國車諾比、美國三哩島和日本福島的核電廠事故，一長串名單，足夠讓有理性的台灣人排斥核能電廠。目前民進黨政府竭盡所能，要求國人反對重啟核四廠。我呼籲胡婉玲女士趕快製作「核能發電和核四廠」的《台灣演義》專輯播出，一姐當關，萬夫莫敵。我的建議是請您畢業於台大醫學系的優秀公子以廣島等災民的影像，講解核能傷害，由您訪問中鼎、台電和一些政治元老們製作專輯，救國救民。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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