自由廣場》於是，台灣被賦予自決權力！

◎ 雲程

美東時間十一月十六日晚間三個半小時的拜習視訊會議後，次日在拜登總統非正式簡報會中說，「我們清楚表達將支持台灣法案，就是這樣。它（台灣）是個別自主的（independent）。它（台灣）自己決定。」

稍後，在他登上空軍一號前就記者問「台灣接下來會如何發展」時，拜登先三度表明「沒事！」直到記者提及「獨立」（independence）字眼才說：「是台灣（他們）要去決定，不是我們。我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們要做到台灣法案所要求的，他們要去做到。讓他們去決定。台灣決定～」

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拜登總統罕見的兩度補充單一會議中的單一議題，顯然有內容該被正確表述不可。

首先是independent與independence，兩者雖有形容詞與名詞之別，但指涉卻很不一樣。在台灣未宣佈獨立取得國格前，台灣非獨立的主權國家，所以拜登總統清楚表明「不鼓勵獨立」，完全符合「美國的一中政策」與〈台灣關係法〉。

但台灣與中國不相統屬的事實，台灣確實是拜登口中的「個別自主的」存在。從這觀點看，已完全民主化的台灣是「自治的」（autonomous）國度。當美國總統說，應該由台灣來決定，不僅表達美國不會也不應干涉自決的進程，中國圖以統一之名來兼併台灣，是片面改變台灣海峽現狀的舉動。從而根據〈台灣關係法〉是美國所嚴重關切，更是包括台灣前管理國（administering authority）日本在內，國際社會所將共同關切的事物。

進一步說，美國總統與〈台灣關係法〉對台灣地位具有主導地位，是來自所有願意放棄一部份主權權力，賦予美國「首位」（邱吉爾語），以共同打贏對抗法西斯戰爭，而在一九四二年一月一日簽署〈聯盟國宣言〉共組「聯盟國」的國家（包括中國）之主權授權。

實質上，此授權不僅貫穿戰時的跨國聯合作戰指揮，更深及戰後佔領、經濟復甦與政治重建；形式上，則以〈聯盟國宣言〉、〈通令第一號〉（委託佔領），到〈舊金山和約〉表現。對台灣議題而言，更貫穿到〈台北和約〉、〈協防條約〉到〈台灣關係法〉，皆以美國總統為關鍵。

拜登總統一句「台灣它自己決定」，即為賦予台灣自決權。去年九月十八日蔡總統在官邸宴請美國國務院次卿柯拉克時，表達「台灣有決心踏出關鍵的一步」。現在回想起來，更是耐人尋味。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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