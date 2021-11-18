社論》改變中國 西方要補修的學分

習近平，六中通過第三個歷史決議，奠定自己是毛鄧之後的第三人。圖為 北京「中共歷史展覽館」內，展示在中共領導下，中國對武漢肺炎的防疫歷程。一旁的大螢幕播放著中國國家主席習近平發表相關談話的影片。（路透）

法國學者、「台法文化獎」得主高格孚指出，台灣與中國形象近來在法國媒體、政界顯然出現黃金交叉。他分析說，疫情是轉捩點，讓法國了解自己錯估台灣，也讓中國神話一夕崩毀。高格孚表示，中國不僅可能是病毒起源，更操縱全球資訊、拖延WHO決策，疫情期間中國形象開始改變；習近平在三、四個月內，毀了中國用三十、四十年達成的改革。以上的見解，近年各國政府發言與媒體報導評論不勝枚舉。法國也是中國戰狼外交的苦主，該國參議院友台小組主席李察率團訪問台灣，不顧戰狼阻攔，便是最近的例子。而針對立陶宛遭脅迫，歐盟表態：不能接受對歐盟成員國採取威脅、政治施壓和脅迫措施，歐盟將反擊這類行為，特別是面對中國。

法國參議院友台小組主席李察日前率團訪問台灣，不顧戰狼阻攔，便是最近的例子。（資料照）

當然，台灣與中國在國際觀感的劇烈變化，更不可或缺的動力來自二三五○萬人。一九七○年代，美國主導西方聯中制蘇，協助中國重建經濟，希望帶動其和平演變。詎料，一九八九爆發天安門六四屠殺。當時，亞銀年會剛在北京舉行，戈巴契夫也剛訪問北京，中國卻毫不在乎形象。而美國為主的西方，儘管目睹「蘇東波」的骨牌效應，依舊擁抱這個戰略夥伴。針對六四的經濟制裁，幾乎只有象徵意義，不久便爭先恐後投資中國。冷戰之後，西方的視野轉移到工廠與市場。這樣的視野轉換，有一個新名詞，叫做全球化。最大的受益者，便是中國所謂的「大國崛起」。

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一九七○年代，乃台灣的危急存亡之秋，蔣氏政權與台灣人民的命運休戚與共。蔣經國的對策是經濟民生、革新保台，並以有限度的政治開放收納人心。風聲鶴唳期間，爆發（製造）高雄美麗島事件，黨外重要人士被一網打盡。一九八一陳文成案，一九八四江南案，情治系統乃至蔣氏家屬涉入，來自華府的壓力雷霆萬鈞。蔣經國不得不公開聲明，蔣家人「不能也不會」競選下一任總統。那個年代，有一位美國民主黨眾議員，持續關心台灣民主─索拉茲，他也曾揭發菲律賓總統馬可仕的不法。索拉茲為反對人士發聲體現了，美中建交之後，蔣氏政權更仰賴美國助力的冷酷情境，所以在政治上必須以美國馬首是瞻，換取科技、經貿、軍事之奧援。

對岸，鄧小平中國，改革開放不講民主化，美國與西方則為利益犧牲價值與願景，一黨專政被視為中國特殊國情。倒楣的是蔣氏政權，失去中國代表權不說，美國還驅策蔣氏政權政治改革，速度可緩但有進無退，以落實台灣只代表台灣。面對國際現實，只有美國靠山，蔣氏政權謹慎啟動民主開放，選擇李登輝接班過渡到在地民主，似乎也是同一脈絡。當然，強人不能決定一切。李登輝與接班競爭者的纏鬥，最後的勝負裁判是台灣人民。人民的力量，拉開民主的序幕，這才是寧靜革命的主題。於是，台灣人民的面目不再模糊：「它是獨立的，由它自己做決定。」

歷史最愛開玩笑，活得越久越容易被歷史嘲弄。當年，台灣（以中華民國之名）遭西方放生。幸虧「台灣關係法」布局縝密，美國持續密切關注，兩岸和平解決歧見、台灣政權在地化，並在科技、經貿、軍事給予實質支持。果然，一九八八蔣氏政權結束後，台灣的民主活力如雨後春筍。武漢肺炎，率先提醒WHO人傳人，以及民主防疫成功的故事，更自證是國際可信賴的夥伴。隨著中國改革開放退潮，數位極權主義當道，台灣擔當民主前線的角色，科技產業的關鍵作用，台灣與中國形象遂出現黃金交叉。台灣，「世上數一數二的民主政體，印太區域民主領頭羊之一，全球第十九大經濟體，多數全球運轉所需先進晶片的代工廠」，凡此絕非溢美之詞。這條路，前段是半個世紀來台灣人民的共同記憶，後段則是尚待展開的劇本。

習近平，六中通過第三個歷史決議，奠定自己是毛鄧之後的第三人。他是中國的挑戰，也是國際的挑戰。而習近平並非橫空出世，二○一二接班以來的歷史倒帶，只有從一九八九的原點才能找到答案。可惜，西方似乎還以為習近平純屬異數，尚未意識到問題的源頭在總設計，所以也就渾然不覺民主中國才是解方。一九七○年代，蔣氏政權幾乎被掃進歷史的垃圾堆。如今，習近平把毛澤東重播一次，西方才恍然大悟，歷史不隨自己的善意發展。如何促使中國改變，堪稱西方要補修的學分。

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