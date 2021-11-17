自由廣場》（林保華專欄）美中是競爭還是敵我關係？

拜登所熱切期望的拜習會終於落幕。習近平怕死，所以只能透過視訊舉行。事先經過親中凱瑞的努力，雙方突然在氣候議題上達成合作協議，製造和解氣氛。

拜習會結果似乎又是各自表述。北京說拜登反對台獨，白宮宣佈的沒有這點，但沒有指責北京造謠；美國怎麼不說北京也反對統一，那才是平等的各自表述。拜登保證執行一個中國政策，北京有沒有保證不對台灣使用武力？

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檢視近期的美中關係，拜登一再強調美中關係是競爭關係，即使激烈競爭，也不是衝突；然而習近平連競爭關係也不承認，而是強調雙方合作雙贏；在江澤民時代更是強調雙方要建立戰略夥伴關係。看來兩國的關係，中國比美國更具善意、更有誠意。然而觀其行，難道不是「口蜜腹劍」的敵意！最近衛星空照爆出中國新的美國航母標靶與大批導彈發射井，該明白這就是「合作」的背後意思。

中共建黨百年，習近平一再強調「莫忘初心」，中共的初心是什麼？中共兩位主要創始人之一的李大釗在一九一八年發表《Bolshevism的勝利》（「布爾什維克」是俄羅斯共產黨早年的稱呼）的文章就疾呼：「試看將來的環球，必是赤旗的世界。」自古以來美國應該是環球的一部分吧？一九四九年八月中共建國前夕，毛澤東親自為新華社撰寫五篇評論批判美帝國主義，自己揭穿了一九四三年七月四日中共中央機關報《新華日報》社論《美國民主萬歲！》的謊言。

鄧小平改革開放只是韜光養晦權宜之計，自始至終沒有表示中國需要民主與人權，還不時清除西方精神污染與資產階級自由化。六四以後中共更宣稱西方的和平演變是中國的現實威脅。只是後來江澤民為了「悶聲大發財」才要求對美國不搞對抗。結果，按照川普的說法，美國被中國偷走天文數字的財產。

美國在經濟、科技、軍事上都對中國保持優勢。然而時間是在美國這邊，還是中共那邊？中國人均收入低過美國許多，然而它是世界第二大經濟體；美國藏富於民，中國藏富於黨，因此從政府能夠調動的資源來看，美國不一定可以佔優勢。就以人力資源來看，二十年前中國人自己承認「十億人民九億騙」，騙子就比美國總人口還多。美國再破獲中國諜案，都只是冰山一角，中國的軍事科技與美國的差距才日益縮小，哪一天趕上美國毫不奇怪。

這些騙子與小偷不只是由中國人來充當，重賞之下必有勇夫，包括美國人在內。否則何以解釋，川普實施對中國的科技制裁以後，只影響華為的手機生產，可是毫不影響中國軍事與航天技術的發展，有沒有美國與台灣的科技公司與中共暗通款曲？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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