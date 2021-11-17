社論》習近平與拜登 作用力與反作用力

視訊拜習會，中方替拜登聲明：「美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定。」但白宮的聲明不同調：「總統拜登強調，美國持續奉行基於台灣關係法、美中三個聯合公報及六項保證的一中政策，美方也強烈反對單方改變台海現狀或削弱穩定和平的行為。」美國版一中政策的定海神針，儼然與中國針鋒相對。上週，布林肯提及，單方面動武破壞現狀是對和平及安全的重大威脅，如果發生那種情況，他們也將採取行動。布林肯所言，旁證拜登被問到中國若攻台，美國是否防衛台灣時，他明確回答「是的，我們對此保證過」，似非口誤。

習近平的野心與眾不同，造成二○一三以來改革開放的基因突變，中國與西方的關係也迅速逆轉。二○二○，隱匿武漢肺炎真相，導致疫情散播全球，以及，趁全球陷於疫情之亂，以「香港國安法」完成二次回歸。與此同時，東海、台海、南海都看得到共軍躍躍欲試。尤其是，否定海峽中線的存在，機艦擾台常態化，印太歐美國家紛紛驚醒，異口同聲關切台海的和平穩定，英、法、德等軍艦不遠千里而來。四十年來，西方對中國徹底改革開放、遵守國際規則的期待，經過香港、新疆、西藏之磨損，幾乎歸零了。

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印太歐美國家以行動關切台海和平穩定，對台灣而言當然是得道多助。不過，吾人也應該釐清因果關係，各國並不是憑空改變對台政策，雖然台灣的民主大家有目共睹，而是習近平先有武力片面改變現狀的作為，才引起各國群起捍衛首當其衝的台灣。對此，北京總是批評「國際反華勢力」打「台灣牌」，這就叫做做賊喊捉賊，因為正好就是北京先破壞現狀，才導致各國被動挺台抗中。可以說，中國是作用力，各國是反作用力。作用力與反作用力互相激盪，台灣的角色才從模糊變得清晰。

就此而言，目前挺台抗中勢力持續集結，這意味著中國對台武力威脅仍在上升。而本月初的一份民調顯示，台灣有兩成八認為中共遲早會攻打台灣，六成四卻不以為然，甚至認為是杞人憂天。台灣的認知，似乎與國際的認知、中國的認知，存有相當大的落差。其中一個因素，可能是和平統戰、和平統一的麻醉作用，在台灣已經發生影響力。習近平在「紀念辛亥革命一一○週年大會」稱，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」。在加大武力威脅台灣力道之際，重彈和平統一舊調，一方面想沖淡國際質疑聲浪，一方面也是繼續給台灣下麻醉藥。

台海情勢，「兵凶戰危」，不宜只當中國恫嚇用語。印太美歐國家也展示了軍事準備行動，他們對北京對台用武之嚴陣以待，更不可視為只是外交的言詞交鋒。雙方態勢共同顯示了，軍事衝突存有一觸即發的可能性。別的不說，光是無日無夜地襲擾台灣、在塔克拉瑪干沙漠興建三艘美國航艦等比例的模型標靶、在戈壁建造台中清泉崗一模一樣的基地等，都足以令人感受到山雨欲來。有人認為，加強對台武統宣傳，習近平意在鞏固權力、確保連任，未必會真正鋌而走險。不過，如果加上習近平對內控制的強度，以及六中全會通過第三個決議，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，毫無和平的措辭，恐怕不能低估習近平彪炳史冊的野心。

反觀，處於風暴中心的台灣，卻一片報復性旅遊，朝野主力放在公投攻防。中國抖音則瘋傳「坐上那動車去台灣，就在那二○三五年」。主要在野黨提到台海緊張，並非批評政府軍事備戰之不足，而是譴責政府「不承認九二共識，把國家推到戰爭邊緣」、「首戰即終戰」、「聯美抗中會變成棄子」。巧言飾非，就是以降求和。而兵凶戰危之際，台北、上海雙城論壇，預計十二月舉行，屆時可能簽署大貓熊、青年創業基地、運動員移地訓練等三項瞭解備忘錄。甚者，且罔顧國家利益，以反美豬、反日食等議題，夾帶其反美、反日之用心。難怪那些在野黨，幾乎已遭關切台海危機的國家排除於對話之外。一旦中國對台動武，這種在野親中勢力，會如何槍口朝內充當內應，恐怕是印太戰略隊友必須共同應對的破口。

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