自由廣場》（鏗鏘集）國際化對決內戰化

◎ 王景弘

民主體制與共產專制正進行歷史性競爭，台灣選邊站，內部是台海問題國際化對決內戰化。兩場拼鬥都走向一個結果：「清晰化」。台灣地位清晰化；國際衛護台灣民主的戰略清晰化，華盛頓郵報稱讚台灣公共外交不斷得分；澳洲表明，一旦台海有事，美國介入，澳洲不幫美國是不可思議的事；美國職業籃球NBA明星球員也插一腳，在球鞋上標明「台灣屬於台灣人民所有」。

習近平回復共產制度的邪惡面目，對內壓制，對外不顧國際規則，霸權擴張，對民主的台灣文攻武嚇，企圖併吞，使國際社會更看清台灣不屬中華人民共和國的本質，對被欺壓的台灣更加同情與支持。

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台灣的成功是中國的挫敗，更是國民黨錯誤民族主義的挫敗。蔣介石視台海危機為國際問題，交代他的同志要反共，堅守「民主陣營」，但他的同志不反共，只反日反美，自陷一個中國，把台灣當國共內戰的獎品。

應該是蔣介石忠貞信徒的退將于北辰，被指控是「華獨」，受境外或境內「中華民族」狂熱份子的暴力威脅；以聽習近平訓話聞名的退將夏瀛洲一語道破「九二共識」的結果：中共戰機「有權」巡邏台灣空域。

蔣介石威權恐怖統治，留下歷史創傷，但他要保障台灣不被中共併吞，主張台海問題國際化，卻在民進黨找到「同志」。

蔡英文總統的國慶談話，宣示中華民國台灣七十二歲，與中華人民共和國同年生，互不相隸屬，這是回溯宣佈獨立，主權不容侵犯；台灣站在民主國家陣營，台海問題國際化。

清晰的國際化定位，使民主國家有堅實立場可以支持台灣，也比國民黨已證明失敗的內戰格局更符合法律及事實；國際化，台灣得分；內戰化，台灣失分。

（作者為資深新聞工作者）

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