社論》共產帝國路徑圖

中共十九屆六中全會，通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，將中共治理下的中國定調為三大階段與成就︰首先是毛澤東讓中國「站起來」；其次，鄧小平讓中國「富起來」；而習近平則承續遺緒，發揚光大，使中國「強起來」。決議並為習戴上「馬克思主義政治家、思想家、戰略家」的桂冠。此舉將習近平的歷史地位抬高至無以倫比的地位，可與毛澤東、鄧小平比肩並立，堪稱中共建政以來第三位強人，預示其明年三連任已無懸念，可能成為終身制領導人。共產中國誕生了一位新皇帝，對中國福禍難料，但勢必成為民主世界、尤其台灣的重大挑戰。

此份決議對於共產中國乃至習近平本人皆至關重要。首先，這份決議是中共黨史上第三份決議；前此兩份決議，第一份是毛澤東在一九四五年作出的《關於若干歷史問題的決議》，確立毛的領導地位與思想、路線；第二份是鄧小平在一九八一年作出的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，檢討了毛在建國之後的一些錯誤，但重點不在批毛，而在為鄧楬櫫的改革開放路線提供正當性。這第三份決議則有兩大重點︰一在於稱頌習近平在打貪、脫貧、美中對抗，以及對於香港緊縮管制，「實現由亂到治的重大轉折」。並在台灣問題上，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」；第二重點則是，大舉抬高習近平的歷史高度，甚至將中共一貫宣稱的治國總路線「中國特色社會主義」，加上「習近平新時代」的個人標籤，變成了「習近平新時代中國特色社會主義思想」。甚至大肆吹噓其為「中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」。

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第一個重點，與毛澤東的建國之功，鄧小平的經濟成長比較，欲推動個人獨裁的習近平，顯然將中國與美國的抗衡，以及武統台灣，作為其實現「中華民族偉大復興」使命的重要環節。故而，習近平重拾了過去帝國崛起的幾項法寶︰民族主義+專制統治+擴大軍備+對外侵略。在此大脈絡下，習近平掌政之後，即使列強、日本侵華早已成為歷史塵埃，卻仍一再強調「百年國恥」，藉此煽動民族主義、愛國主義；而民族主義、愛國主義的怒火一旦搧起，便一發不可收拾，再經由大內宣及小粉紅的渲染，凝聚出一股所謂「中華民族復興」的逆流，將一切對內對外的欺壓手段合理化。為了實現歷史使命，中國國內無人敢質疑習獨攬大權與擴張軍備、窮兵黷武之舉。更嚴重的是，在鄧小平韜光養晦、不稱霸的低調姿態下，中國的發展本已步入坦途，經濟成長快速，成為世界第二大經濟體。然而，充滿政治野心的習近平卻跨越了鄧小平畫下的安全距離。尤有甚者，習近平為了鞏固個人權位，利用高科技的人臉辨識、監視器、演算法與網路審查等，建構了一個日益嚴密的歐威爾二．○版的數位極權體制。

決議第二重點，凸顯習近平的目標已經不僅要成為一位專制帝王，更是要建立一套與西方民主陣營截然不同的價值與制度。也就是中共已不在意外國指責其違反人權、對新疆進行種族滅絕，以及實行國家力量介入、監管的國家資本主義；反而是自豪於中國現有的「經濟成就」，與在嚴密監控下的社會秩序與政治穩定，將這些違反普世價值的作法，冠上中國特色社會主義的標籤。所以，習近平的種種舉措已經清楚表明，中國不僅在國內專制獨裁，對外則不論經貿或軍事擴張，均不會遵守現有的規範與遊戲規則。而是企圖另立一個自我運行的共產世界，與美國領導的西方世界抗衡。然而，這一套作法並非馬克思無產階級的正統理論，反而是以狹隘的民族主義對抗國際主義的理念，可說徹底背離了社會主義的初衷。因此，中共別樹一幟，自創所謂的「中國特色社會主義」，並以「習近平新時代」為之背書加持，企圖為中國的作法拼湊理論依據，以及彰顯習近平的帝王之路。

總之，中共第三份決議出爐，徹底暴露了習近平「稱帝」與「稱霸」的野心，及其將要危害世界、恫嚇台灣的帝國路徑圖。尤其，習近平的野心已經毫不遮掩，未來只會更加肆無忌憚的操弄民族主義，以紓緩內外的壓力。美中對抗只會加劇，威嚇台灣將更為頻繁，台灣面對這樣一個新皇帝與新帝國的武力進犯企圖，全民更應該團結一致，共同對外，才能捍衛這個美麗的家園。

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