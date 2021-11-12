新聞線上》青蛙背蠍子過河

記者莊榮宏

若問這世上最難幹的工作是什麼，在台灣擔任中央疫情指揮中心指揮官，應該算是其中之一。

這個職位要對付病毒、防控疫情，要緊急應變、隨時出勤，要日復一日說明最新疫情，好讓國人安心，還要面對千奇百怪的無腦問題。

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最離譜的是昨天，有人移花接木、錯置時序，利用去年六月非三級警戒期間的聚會影片，把陳時中安上罪名，連他唱歌姿勢都全力醜化，酸度爆表；做到流汗卻被嫌到流涎也就算了，如今還遭假消息置之死地，這工作哪是人幹的？

修理阿中的分明是假消息，朱立倫竟不察是非曲直，直接進行政治攻擊，說「這若是國民黨早就下台了」，一言既出，就暴露司馬昭之心，原來他心心念念的不是台灣防疫成敗，而是陳時中下台，然而也有人反問朱立倫，阿中若繼續幹下去，疫情越來越穩定，國民黨會不會更沒機會翻身，所以你們一心想把阿中搞下台。

陳時中防疫團隊守護國人健康，政客同樣被守護到，是受惠者，照理應共同維護其運作，朱立倫卻落井下石，若說陳時中是負重泳渡疫情大河的青蛙，那朱立倫就是騎著青蛙過河的蠍子，在渡河中途用毒刺螫青蛙的背，如此惡鬥，共產黨最開心。

朱立倫對中共軍機擾台視若無睹，對黨籍退將夏瀛洲叛國言論包庇縱容，對陳時中團隊卻是百般刻薄，兩相比較，即知此人心在中國。

台灣有一幫人享受防疫成果，既要陳時中為防疫而疲於奔命，又要他像聖人般完美無瑕，當假消息出現他們卻忙著追殺被害人，有這種在野黨，今後有誰敢為國家社會做事？

而賴士葆只為抹黑阿中，竟粗鄙推理「長頭髮必是陪酒妹」，有如三國時代簡雍反諷劉備時說的「男性必定通姦行淫」同樣荒謬；這個邏輯若能通，那別人也可依此推理賴士葆「喉嚨燒聲必是說話陰損缺德」。

假消息在兩年前逼死外交部駐大阪處長蘇啟誠，使國家折損一位實心辦事的官員，使家庭痛失一根支柱，傷痛迄今還沒平撫；如今大疫當前，假消息又砍向防疫大將，台灣還要放任這種卑劣行徑？還要坐視朱立倫賴士葆們落井下石嗎？

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