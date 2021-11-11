社論》慎防「不戰奪台」陰謀

美國參、眾議員十餘人搭乘海軍行政專機抵台，台美雙方低調再低調，中國則譴責再譴責，因為它知道，越低調名堂越多。而美國國防部發言人柯比稱，國會議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例。他還說，國會代表訪問台灣十分正常，已是今年第二次，符合美國在 「台灣關係法 」下的義務。國務院發言人普萊斯輕描淡寫，拜登這次並沒有委託代表團轉達特別的訊息。但不久前，他明確闡述：持續支持台灣進行自我防衛，並反對任何試圖改變現狀的單方行為，這就是「我們的一中政策」，「我們有美國版本的一中政策，而這與中國的版本截然不同」。看來，從川普到拜登越來越不避諱，執行一個「確認台灣不屬於中國」、但「尚未承認台灣為國家」的政策。

諷刺的是，國際助力與日俱增之際，主要在野黨仍在九二共識、同屬一中、兩岸一家親，面對中國武嚇，尤其是十一期間四天內共機一四九架次擾台，他們一片沉默如「白蟻」。事實上，「白蟻」沉默之下，還忙碌於內部蛀蝕。罷免、補選是局部騷擾，下一個政治骨牌是四項公投。台海緊張宛如兩面刃，也有利於凝聚國家認同、保台意識。主要在野黨，深知這不是他們的戰場，以故轉向公投，企望重施二○一八故伎，作為推倒執政黨的骨牌。四項公投，固然有其就事論事之討論價值，公投也是國人的基本權利，但公共議題的討論之外，還有被隱蔽的政治圖謀、兩岸博弈，若被蒙在鼓裡或視若無睹，終極結局可能就是親手出賣自己。

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台灣的「內亂」不僅於此。工黨主席鄭昭明、鄭智文（中校軍官）父子共諜案，最高法院確定輕判父子十個月、一年徒刑，緩刑三年。更駭人聽聞的是，國安情資傳出國防大學校長張哲平曾被共諜列為撒網吸收對象，而他一度是參謀總長熱門人選。近年來，國軍遭共諜滲透時有所聞，但即使司法定讞往往刑度不高，甚至繼續爽領終身俸，毫無以懲效尤作用。反倒是國安特勤私菸案，刑期從十年到六年不等，如此明顯失衡，背後有何政治意涵，不得不啟人疑竇。一如馬英九三中案，「不法暴利盡入他人私囊」，高達近七十三億，台北地院一審判決無罪，令人百思不解。司法、情治、軍隊之「上層」結構，威權時代被視為統治工具，至今未能獲得國人普遍信賴，良有以也。

弱化台灣自衛根基的，莫過於兩岸和平免當兵、縮短兵役役期、徵兵制改募兵制，遑論軍魂、武德。這一點，經常被國際媒體視為自衛決心的指標。最近，國防部決定強化教育召集訓練強度，將原「兩年一訓、每次五至七天」調整為「年年施訓、每次十四天」。但是否恢復徵兵，國防部表示不會由該部發起。倒是，台北市議員徐巧芯主張，政府若要真正的增強國防，絕對不是只有買武器或「決心」，她支持恢復徵兵制，包括女性也應該要當兵。但願提此主張者，不要光說不練博聲量，至少先在自己黨內積極推動。特別是，中國對台武力威脅激增，仍在空喊和平護台、謀和避戰、和平穩定，批評抗中保台之權貴，宜當成為首批說服對象。

隨著疫情趨緩，五倍券發放、營業管制放寬，報復性消費正流行。接下來，新舊曆年，春節回台檢疫大鬆綁，節慶氣氛又將沖淡外部緊張。共機無日無夜的襲擾，則繼續在溫水煮青蛙。國安局長陳明通說，兩岸在一年內發生戰爭的機率很低，一、二、三年內，在總統蔡英文任內都不會有事。最令人心寒的是，從立法院到地方議會，主要在野黨質詢提及中國武力快速上升，用意似乎是散佈失敗主義，為北京政治勒索鋪路，「抗中保台」竟可成罷免罪狀，可悲亦復可嘆。這種政黨政治實境，埋藏著最廉價的「不戰奪台」，那就是，一旦經由民主選舉、政黨輪替到中國隊友手裡，只要一紙協議便可讓台灣融入中國的一部份。而且，共軍既不費一兵一彈，美軍也沒有捍衛台灣的煩惱。

回顧去年武肺之初，有人痛罵狗官不開放中國航班、口罩不送中國。今年疫情又起，有人喊給我疫苗、不要刁難，疫苗來了卻污名化特定疫苗，打擊國產疫苗更不遺餘力。而有些喊疫苗不足的，鬧出特權搶打疫苗，疫苗來了也不認真給民眾施打，現在又質疑到貨的即期疫苗，渾然不知全球疫苗仍處於搶貨階段。這種亂法很有代表性，只是想讓政府陷入父子騎驢困境，刺激民眾的挫折與不滿，透過罷免、補選、公投攪局執政鋪陳。當年蔣介石在中國自絕於民，毛澤東用這種招數無往不利，現在則是考驗執政效能與公民政治智商，可比七十多年前進步？

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