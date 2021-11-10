社論》當必然之事降臨偶然的人

中國女子職業網球運動員彭帥在微博發文，自曝大概兩、三年前「張高麗副總理你退休了，你和妻子康潔一起帶我去了你們家，然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣…」。她的微博很快就遭到關閉，相較於「李雲迪案」大肆炒作，判若天壤。中國專制政權，權勢性侵、權色交易、公共情婦早就司空見慣，從「毛澤東私人醫生回憶錄」到未出版便遭禁的「習近平和他的情人們」，可能只拉開了窗簾的一角。絕對的權力絕對導致腐化，一黨專政絕對導致整黨腐化。可以說，「副總理與我」的情節，只是必然的事情發生在偶然的人身上。

人與人的連結如此，國與國的連結亦復如此。上月底，國台辦副主任劉軍川表示：「統一後，不僅台灣的和平安寧將充分保障，經濟發展也將得到充分增進，民生福祉將充分提升，台灣的財政收入盡可用于改善民生。」承諾比玫瑰還快枯萎，恐怕跟張高麗給彭帥的差不多吧！立陶宛與台灣關係漸入佳境，北京除了大動作反制，還提醒立陶宛與中國建交時的「莊嚴政治承諾」。可笑的是，北京在國際的「莊嚴政治承諾」，也總是比玫瑰還要早枯萎。美國新任駐中大使勃恩斯，曾見證香港一九九七年主權移交，他在參議院聽證會便稱：不能相信中國會履行在台灣議題上所做的承諾！

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香港雖小，但它的悲劇對西方衝擊甚大。香港，十九世紀中期以來，便廣為歐美人民所知，在英國統治下成為東方之珠。「中英聯合聲明」，香港移交中國，北京承諾、西方期待的是「一國兩制」、「五十年不變」、「馬照跑舞照跳」，而非「香港國安法」、「蘋果日報消音」。尤其是，「中英聯合聲明」，二十三年後竟淪為廢紙一張。中國的履約誠信，完全禁不起考驗。香港，對習近平而言，不過是強國夢的一塊拼圖，卻是西方檢驗他的試金石。或許，習近平到現在還不明白，他在香港這局失了多少分，而且還在繼續失分。對歐美而言，在地理距離上台灣與香港差不多，可是在心理距離上香港比台灣近得多，這是近代殖民歷史所造成的。而香港災難的蝴蝶效應，也讓歐美對台灣的安危更加有感。

鄧小平對香港的承諾，到了習近平煙消霧散。同時消失的，還有集體領導、接班人、任期制。「改革開放的中國」，倒退到毛澤東時代的不可預測。川普收回尼克森到歐巴馬對中國的信以為真，除了他本人的特質與國安團隊的洞察，從大歷史來看，更像是必然的事情發生在偶然的人身上。鄧小平總設計的改革開放，幾乎沒有觸及民主、自由、人權、法治等普世價值，其實早已埋下惡的種子。惡的種子，總有一天會冒出地表。不妨說，韜光養晦不稱霸到習近平告終，除了他的背景與野心，也似乎是必然的事情發生在偶然的人身上。

回顧一九七○年代，經貿取代意識形態，政治隨之自由寬鬆，乃西方與中國「交往」的願景。四十年後，西方才驚覺期待完全落空。尼克森主義聯中制蘇，支持中國經濟發展，成為西方的戰略夥伴，絕不是要培植一個挑戰普世價值、國際秩序的中國。可惜，如意算盤打錯了，西方對中國的「加持」，如今成為習近平追求霸權的銳實力，連美國都面臨修昔底德陷阱。而西方國家仍有中國隊友，鼓吹接受中國崛起，對其顛覆普世價值、國際秩序滿不在乎，尤其是滿腦子左派思想者，甚至認為歐美有殖民主義、資本主義的原罪，簡直無可救藥。

華為創辦人任正非講得很直白：「和平是打出來的。我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來三十年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們。」這種內心戲，流露出來的正是習近平思想。所謂的「東升西降」、「平視西方」，盲目吹噓中國治理模式，極度藐視西方現代文明，槍桿子出政權擴大到槍桿子出霸權，從國際條約到減碳承諾都不過是欺敵的工具。美中三個公報，當「美國理解並欣賞中國爭取和平解決台灣問題的政策」，中國早就把「絕不承諾對台放棄使用武力」的醜話說在前頭了，只是該聽到的人充耳未聞。現在，總體軍事準備動作，不僅是針對入侵台灣，甚且確保「反介入」美日馳援。習近平已為全面衝突摩拳擦掌了，西方還自縛於競爭而不對抗、全球議題合作、不先使用核武原則，真的要小心「先下手為強，後下手遭殃」！

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