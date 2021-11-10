自由廣場》一鳴驚人的阿妙縣長

◎ 洪增得

有人問我，你挺林姿妙縣長嗎？我說，要看是什麼事。如果做得好，縣民要感謝、要鼓勵。若有改進空間，有機會時，縣民也可以反映。

有人批評，她在當羅東鎮長時，不願意得罪人，於是民生市場前中正街，攤販缺乏管理，擁擠髒亂。環鎮道路旁的某些理容院，有向路人拉客的怪現象也沒人管，這些都讓人詬病。

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但當她當上縣長，不一樣了。她能用人才，例如五月的疫情危機她就處理的很好，當初她禮聘到宜蘭縣的衛生局徐局長專業、積極、幹練。縣府防疫團隊的防疫卓有成效，有目共睹。

更難能可貴的是，這次在核四的議題上，她終於敢得罪人了，得罪的還是與她日後選舉提名有關的黨中央。

她不願得罪選民，卻敢得罪黨中央，表達為縣民的安全著想，堅定反對重啟核四的立場（不像某些政治人物話講得模稜兩可，兩邊不得罪）。另外，宜蘭縣在執行疫苗接種時，因覺得高雄市的做法很好，她毫無黨派成見地大量採用。

總之，終於讓人感覺到，她是一個以民為重，不搞政治鬥爭，沒有黨派私心，有包容力的老實人了。縱然有人批評她能力不足，但只要她的執政團隊夠強，還是可以做一個好縣長的。

君不見，這次她反對核四重啟的發言，不就動見觀瞻，一言而為天下法嗎？看起來，信誓旦旦要收復宜蘭縣的敵對政黨，明年底難度應該會更提高了。

（作者是國營事業退休員工）

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