自由廣場》﹙鏗鏘集﹚向習近平說Me Too

◎ 王景弘

在台灣被禁聲的年代，去中國叫「投匪」，林義夫「投奔不自由」，也叫「投匪」，都是蔣介石筆下「槍斃可也」之罪，不料習近平想恐嚇台灣民主獨立意識，竟搞一套禁止「投匪」的三人黑名單自慰。

國民黨人和蔣介石信徒，沒有人上習近平的英雄榜；蘇貞昌，游錫堃和吳釗燮，家族都是在台灣七代以上的老住民；他們被拒絕「通匪」，國民黨的紅中央與黑地方都不吭氣，反而國內國外一片羡慕之聲，為落榜大失所望，形成另類Me Too的風潮。

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國民黨曾列黑名單，排斥海外異議人士，剝奪他們返鄉的權利，也防反對運動帶回台灣；美國抵制違反人權的中國高官，打到中國高幹脫產海外，子女遠走異國的要害。

中國人自己想外逃，「禁止」頑固台獨或其家屬去中國，那只是無技可施，閉門自慰。既然是「頑固台獨」就不會想「投匪」，或賺匪錢，只有得到金牌的光榮感。這一招沒有嚇到人，反而被嘲笑，有人喊「我也是」，酸自己不夠大咖。

中國人對未列入美國抵制名單感到慶幸；台灣人因被列入國民黨和中國的抵制名單而成英雄；蔣介石曾列名首席戰犯，現代國民黨「菁英」卻在中國榜上無名；習近平認證民進黨巨頭不會「通匪」，朱馬者流如奔中國與習皇同框，便落實「通匪」罪名。

國民黨愛「蔣公銅像」，而不愛「蔣公反共」，自甘淪為中共「和平解放台灣」的吳三桂，企圖以造謠顛覆鬥臭政府，以和平美名鼓吹失敗主義，國民黨鬥不臭台獨份子，卻已先鬥臭「蔣公」。

中國黑名單想搞分化，恐嚇「台獨勢力」，卻變成作球讓不願當中國奴隸的台灣人殺；「我也是」頑固台獨份子的呼聲，只會使習皇荒誕醜態畢露。

（作者為資深新聞工作者）

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