自由廣場》勿因藻礁傷害台灣和人民福祉

◎ 林逸民

台灣當前電力相當仰賴大潭燃氣發電廠，其重要性，從二０一七年八一五大停電可知。規劃機組擴建陸續完成後，總發電量將達七四００百萬瓦，超越台中火力發電廠成為最大電廠，就近供應竹科用電，包括「護國神山」台積電。

為供應大潭發電廠所需冷卻水，沿著小飯壢溪出海口北緣，兩道進水防坡堤圍起一片海域，作為大潭發電廠的進水口，再更北方兩道平行出水導流堤直插入海，是為大潭發電廠的出水口。

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大潭電廠需氣量極大，就近供氣，在規劃上最為合理，因此早有觀塘工業區、工業港連同供氣合約與接收站的規劃，觀塘工業區第一期造地工程於二００一年開工，工業港也部分興建，因東帝士發生財務困難而停擺，大潭出水口以北，因此間隔著有兩處填海插入海中的荒廢土地。

過去談論保護藻礁，指的都是如今已劃為保護區的觀新藻礁，罕有人談論大潭藻礁。大潭沿海早已重度開發，若是還有很多藻礁生態，那就表示藻礁對人為工程影響的抗性強，根本不需特別保護。

藻礁保護人士聲稱只有台灣有，的確，全球文獻中不見特別提起藻礁。正是因為海水太過汙濁時，珊瑚礁無法生長，才會淪為藻礁，藻礁的生態多樣性其實遠遠遜於珊瑚礁。

藻礁研究人士也自己說出，鑽探的岩蕊顯示藻與珊瑚礁層層疊疊交錯，該海域七五００年來一直在藻礁與珊瑚礁中交互取代演變，藻礁在七五００年中不斷消失又自動重新長出無數次，並非所謂滅絕了就再也不會出現。

民進黨在野時蔡英文主席曾經喊出保護觀新藻礁，如今因此遭藻礁保護人士綁架，無法說出大潭並沒有藻礁保護問題的實話，導致藻礁議題竟然在民調上落後，釀成國家經濟戰略危機。

在此呼籲，蔡英文總統應鄭重澄清：大潭非觀新，生態會變化，國家要生存，事有輕重緩急。

只要總統發揮領導力，相信睿智的台灣人會明白：觀新藻礁或許是一種特殊景觀，但大潭海岸線已經受人為工程影響極大，並非自然生態，實無保護必要。就算對執政黨不滿，多的是選舉，可別為了「教訓民進黨」卻自我傷害台灣和人民的福祉。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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