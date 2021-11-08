自由廣場》從貿易金額談萊豬公投

◎ 林修正、洪聖斐

由於美豬中的「萊豬」進口與否，既影響台美整體貿易，甚至影響到台美之間的國防合作，不可等閒視之。本文謹用民國九十二年至一零九年之統計，分析台灣從美國進口牛與豬相關產品金額的問題。

根據中華民國海關，民國九十二年到一零九年進口統計資料，我們以牛、豬為關鍵字，搜尋台灣從美國進口之豬隻和牛隻的相關產品總值。根據這些資料，我們得出以下論點：

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一、美牛進口的金額都大於美豬。甚至美豬的最高輸入金額（八九六萬美金，一百年）都比美牛最低輸入金額（一億一二零七萬美金，九十三年）還少。就牛／豬相關產品的進口金額倍數，最低是一六三點四二倍（九十三年），最高達一六九三點六六倍。超過美豬百倍金額以上的美牛進口至台灣，未曾引發國民食安問題，要如何證明進口美國萊豬就會有食安問題？

二、爭議要不要開放萊牛時期，會影響美牛進口，從一百年的三十六億美金下降到一零一年的二十六億；但確定要進口後，就回升到三十八億，然後一路增加到一零九年的一百多億美金。若萊克多巴胺對國民健康真的有很大影響，開放萊牛以後的進口金額，應該是減少或持平，而不是大幅增加才對。由萊牛推論萊豬，目前一些人對萊豬的困惑，可能來自恐慌，不一定是真實體驗的結果。

三、產品進出口是有國際規範。進口萊牛是根據國際食品法典委員會(CODEX)的標準，沒有理由進口萊豬不根據CODEX的標準。何況，今天我們不根據貿易規範走，美國就有理由卡我們出口到美國的商品。需知台灣今年出口到美國的金額有五百多億，我們需要為不到一億美元的美豬進口而受到貿易報復嗎？

（作者分別為退休副教授、高雄大學教師）

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