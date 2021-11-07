自由廣場》抗中保台 不只軍力

◎ 宋啓成

日前有民調顯示，若明天兩岸爆發戰爭，只有不到半數的國人對國軍保台有信心，此現象在二十至三十四歲的年輕世代尤為明顯。單就兩岸軍力差距來看，民調會有此等結果乃意料中事。只不過，軍力真是保台的唯一要素嗎？

二零一一年，美國前國防部助理部長奈伊在《權力大未來》一書，揭櫫權力的三種面向：分別是硬實力、軟實力與巧實力。硬實力是一種強制力，可以軍力、財力為代表；軟實力是一種吸引力，表現在共同價值、意識形態；巧實力是前兩者的綜合。以當前兩岸形勢來看，台灣的「硬實力」雖處劣勢，不代表「軟實力」也不如人；儘管「軟實力」的效果遠較「硬實力」來得慢，但不等於「軟實力」用處不大。新加坡、瑞士、卡達都是善用巧實力的典範。

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台灣自推行民主化以來，已成為一符合普世價值的「公民社會」；加上多方參與國際人道援助等活動，「軟實力」的效果持續擴大。筆者以為，台灣的「軟實力」，是促使愛好和平的國際友人願在兩岸情勢嚴峻的當前，頻頻表達關注，甚至採取實際行動的主因。政府有責任也有必要讓國人知悉，也應該善加整合這兩種實力，以「巧實力」妥善面對未來的挑戰。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官，現任世新大學助理教授）

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