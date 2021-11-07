自由廣場》「中國夢醒」的義大利

◎ 張孟仁

立場向來較為親中的G20羅馬峰會地主國義大利，在會議期間首度向中國公開關切台灣海峽緊張情勢，呼籲以對話、非衝突手段解決兩岸問題，盼兩岸能對話與緩和情勢。這是義大利外交部官網首度公開宣告對台海緊張局勢的關切。

義大利身為G7第一個加入中國「一帶一路倡議」的合作夥伴，雙方還簽署了諒解備忘錄，現在挺身說話，除了嗅到危機警訊，也是歐洲國家友台立場進一步發酵。到底義大利勇於發聲的背景為何？

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過去二十多年來，義大利總體上與中國保持著親密關係，雙方互為主要貿易夥伴。相關調查顯示，十四個美國盟國的公民中，義大利民眾最不敵視中國。二零一八年義國民粹政府上台，其中擁最高民意支持的五星運動黨，疑歐立場強烈，為改善義國經濟，轉而尋求中國資金，簽署「一帶一路倡議」諒解備忘錄，力拼對中出口，以及使義大利港口（特別是熱那亞和的里雅斯特）成為連接亞、歐海上航線的主要出口地。

不過，五星運動黨執政十四個月後，與同為疑歐的聯盟撕破臉，轉而與親歐的民主黨聯手，加上歐盟重振基金義大利取得最大份額，成為歐盟應對疫情復甦的最大受益國，遂使外長迪馬尤轉親歐美，不但改支持美國的5G立場，甚至呼籲歐盟要有共同的5G政策。

目前由技術官僚領軍的義國政府，以前歐洲央行主席德拉吉為總理，德拉吉務實，某些領域願與北京合作，但他留學美國、親歐的背景，奠定了義大利重拾大西洋及歐洲主義的兩個外交支柱。今年四月他以國安為由動用「黃金權力」，否決中方的半導體併購案。義國《頁報》(Il Foglio)當時以全版刊登「我們全是半導體乞丐」大幅報導「全世界都需要台灣」，若沒有台灣，重要國家工業都將停擺。

到了十月廿九日，迪馬尤與王毅會談時除了關心香港、新疆人權外，還明確表示義大利政府很關切台灣海峽緊張局勢。連串發展，顯示台灣議題不斷在歐盟圈發酵：立陶宛與其他中東歐國家與台交好、歐洲議會大張旗鼓挺台、欲與台灣半導體產業合作、美國扶台、歐盟印太戰略可加入台灣等等。

中國「戰狼」外交以及美中對峙，使得理念相同的美歐儘管難避嫌隙，不免還是會走在一起，民主國家同一陣線，台灣又是美歐科技資安領域的重要交集，唯有台海的和平方能提供西方最大的利益，應是這一連串發展的最佳註腳。

（作者為輔仁大學義大利語系系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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