自由廣場》看國民黨一黨打11國

◎ 黃帝穎

中國國民黨為強推反美豬公投，聲稱因為美國不是CPTPP成員國，公投若通過不影響台灣加入CPTPP，這明顯無視CPTPP「禁止食安檢驗專斷與歧視」規定。

依據CPTPP協定第七章「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施」，第7.9條「科學及風險分析」第四點明定「各締約方應：(a) 於相同或相似情形中，確保其食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施對全體締約方不構成專斷或無理之歧視」，也就是成員國對食品安全檢驗，禁止專斷或歧視。

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目前CPTPP全部成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等十一國，已經全面開放含萊劑豬肉，重點是只要符合國際標準的劑量，即可保障食安。

因此，國民黨的反美豬說法，形同向CPTPP的十一成員國「宣戰」，因為全部成員國都開放含萊劑豬肉（國民黨卻稱萊豬即「毒豬」），未來台灣不能跟CPTPP全部國家進行豬肉貿易？

國民黨一黨打十一國，宛如現代義和團，片面禁止符合國際食安標準的豬肉進口，這就是專斷與無理之歧視，當然違反CPTPP協定。

簡單來說，就算美國不是CPTPP成員國，不考量美國的國際影響力現實，國民黨反美豬公投若通過，同樣因為公投結果違反CPTPP「禁止食安檢驗專斷與歧視」規定，將造成台灣加入CPTPP的重大障礙。

（作者為律師，永社理事長）

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