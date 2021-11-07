自由共和國》許永明／長照政策的下一步

台灣預計在二○二五年，六十五歲以上的人口佔總人口的比例就會超過二十％，達到聯合國對超高齡社會（Superaged society）的定義。(資料照)

許永明／政大特聘教授

台灣從去年（二○二○）開始，出生人數就小於死亡人數。再者，依據內政部所公布的「一○九年簡易生命表」，國人的平均壽命為八十一．三歲，其中男性七十八．一歲、女性八十四．七歲，皆創歷年新高。由於少子化再加上醫療可及性的提高及醫療科技的進步，造成人口老化嚴重，台灣預計在二○二五年，六十五歲以上的人口佔總人口的比例就會超過二十％，達到聯合國對超高齡社會（Superaged society）的定義。民眾壽命雖然提升，但不健康餘命也跟著提高至八．四七年，代表在死亡以前之不健康的年數也延長了。其中，倘若不健康的程度到達「身體或心智功能喪失，致日常生活需他人協助」的狀態時，就需要長期照顧服務了。

我們從二○一七年開始實施「長照十年計畫二．○」，內容除了擴大原有長照一．○所提供之照顧服務、喘息服務與居家護理等八項服務以外，還增加失智症照顧服務、家庭照顧者支持服務，並推動社區整體照顧模式等。「長照十年計畫二．○」在內容項目上有所增加，作法上也更加貼近並符合需要長期照顧服務的民眾及其家庭的需求，此為值得社會大眾予以肯定之處。

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然而，這樣好的長照制度，我們當然希望未來不只可以更加完善，而且能夠永續持久。因此，對於支持這樣制度的財源，就有必要加以深入瞭解。依據「長期照顧服務法」第十五條的規定：中央主管機關（亦即衛生福利部）應設置特種基金，並確保該基金財源的穩定性。依據同條文之規定，基金之來源包括：遺產稅及贈與稅稅率由百分之十調增至百分之二十以內所增加之稅課收入；菸酒稅菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收新台幣五百九十元調增至新台幣一千五百九十元所增加之稅課收入；政府預算撥充；菸品健康福利捐；捐贈收入；基金孳息收入；其他收入。

這些長照特種基金的來源，此時此刻對於現在所要提供的服務，或許充足。但是這基金的財源，是否具有「長期照顧服務法」所規定要求的穩定性，便是一項值得研究的議題。眾所皆知，這些財源例如：遺產稅、贈與稅、菸品健康福利捐或捐贈收入等，可能會隨著社會經濟情況的變化，而會有比較大的波動，其穩定性是令人不能放心的。如果長照制度要採所謂的稅收制，比較理想的財源應該是例如所得稅等較為穩定的稅收才是。

如果我們不採稅收制，改採社會保險制也是一個可以思考的方向。社會保險係具有強制性的政策保險，可以確保有源源不絕的被保險人及保險費的收入。相對於我們目前的稅源，比較能夠符合長照服務所需要的穩定財源之要求。行文至此，筆者倒也不是建議將目前現有的稅收制全面遽然改採社會保險制，而是保留現有的稅收制度所提供的長照服務，給社會上經濟上比較弱勢的族群，例如：中、低收入戶等，作為政府對於民眾的長照的基本照顧。至於對於其他民眾所提供的長照服務，則採政策性的社會保險制，則由民眾、雇主與政府所付的保險費來支應。

當然，採社會保險制的長照服務，仍會有不足之處。對於需要更精緻服務的民眾，不可避免地就必須購買商業性長期照顧保險。政府亦應政策上鼓勵保險業者，提供商業性長期照顧保險，特別是實物給付的保單，才是民眾最需要的長期照顧保單。政府所提供的長照服務，如果部分改採社會保險制，相信會提高了民眾對於長期照顧的風險意識，進而透過商業性長期照顧保險，滿足己身對於長期照顧保險。如此一來，政府肩膀上的擔子，也會因此輕一些。

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