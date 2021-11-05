新聞線上》中二補選驕兵必敗

民進黨中執會3日通過台中第2選區立委補選人選，由前立委林靜儀參選。（資料照，記者塗建榮攝）

記者莊榮宏

台灣基進黨唯一一席立委陳柏惟遭罷免，儘管過程充滿爭議，被罷得冤枉，但台灣是民主進步國家，遊戲規則如此，輸了就得接受，有再多的不平，也只能吞下肚。

但把不平吞下肚，必有怨氣，罷陳結果，激怒綠營，年輕世代也有不平，有氣無處發，必定反撲，接下來的台中二區立委補選會如火山爆發。

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因為哀兵必勝，凡出面與綠營選將競逐者，成不義之師，代價必須付出，底氣一定折損，稍有智慧的政治家族，無人願意涉險，以免淪為陪祭。

局勢兇險，顏家應該避免，但終究會被推上火線，因為蜀中無大將，黨中央無人可用，最終就是徵召，趕鴨子上架。

然而，一來罷陳並非顏家初衷，二來戰果是朱立倫收割，三來傾全黨及顏家竟贏得心驚驚，未來補選，基進加民進加年輕世代，來勢洶洶，顏家承受砲火必然兇猛，這就是「一戰功成朱立倫，萬箭穿心顏家軍」。

顏家贏了是應該，因為顏家說自己「是這塊土地的主人」，主人怎麼能輸？但若不幸敗北，將元氣大傷，尤其顏清標和鎮瀾宮的瓜葛，將被嚴格檢視，過去沒事，不代表以後沒事，一旦「牆倒眾人推」，長年把持鎮瀾宮的基業會不會四散風吹？

國民黨短視近利、不知地方疾苦，只知罷免，全沒預想怎麼打補選，黨中央得了便宜還賣乖，彷彿賜給多大恩典，「黨罷掉陳柏惟，讓顏家有機會贏回立委，顏家理應感激，怎麼還扭扭捏捏 ？」這想法不接地氣，不食人煙，下回有誰肯奉陪？

「罷免爽，爽了黨中央；補選苦，苦到顏家班」，選舉要動員，動員要花錢，哪次選舉不是勞師動眾、勞民傷財？既要顏家選，怎能不給錢？

儘管內部矛盾，顏家最終仍然可能上場，那就是「個人造業個人擔」，祝他家好自為之。

婦產科女醫師林靜儀披上戰袍，挺身救援，有巾幗之勇，反觀藍營無以為繼，四顧茫茫，藍營此消，綠營彼長，士氣如虹，磨拳擦掌。

信心滿滿雖然好，但要避免太滿，哀兵必勝的另一句是驕兵必敗，當各界一片看好，綠軍容易顯出驕態，那時就是逆轉的起點，寄語綠營，戒慎恐懼，仍以謙虛為好。

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