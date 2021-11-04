自由廣場》核四嫌惡設施不適合用公投決定去留

◎ 張萬子

核能災害的嚴重程度與地理位置有極大關係。假設核四重啟運轉發生核災，雖然影響可能遠及台灣最南端，毫無疑問，台灣北部縣市將是重災區。假設核四重啟公投過了，雙北市民是否可自己再辦公投決定其去留呢？同樣的邏輯，緊接著貢寮是否可再辦一次呢？誰才是最終的決定者？

一項對地域影響程度不同的嫌惡設施，用全國性的公投決定其去留，顯然並不合理。核四重啟若可以用公投決定，那核廢料是否也可以用公投決定永久存放在蘭嶼或澎湖離島呢？台灣將永無安寧之日。

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以前反核人士反對核電的理由最常引用車諾比的核災，擁核人士可以辯解那是蘇聯極權國家，發生核災是特例。但在日本三一一核災後，反核的合理性及力道增強。核四重啟公投若過了，國民黨、朱立倫主席、侯市長及北部國民黨較弱的立委，可能馬上都要面對反核人士這一關。

假設核四重啟公投過了，民進黨氣勢受挫，若還是繼續執政，按照其設定的程序拖延核四重啟時程，十年也重啟不了。

假設核四重啟公投過了，且政黨輪替由國民黨執政，以目前反核的力道，人民對於核四安全的疑慮並沒有消失，反而隨者世界各國對於核能態度的轉變，態度更加堅定，因此核四也重啟不了。若加上珍愛藻礁公投也過了，國民黨將自作自受接爛攤子，同時台灣將面臨極大的能源災難。

最近碳中和的議題炒得火熱，要達碳中和，各國規劃的再生能源占比通常都是六十至七十％，差別只是配比稍有差異。要達碳中和別無選擇，就是高比例的再生能源加上大量的儲能容量。雖然目前儲能設備昂貴，但成本持續在下降。擁核人士常批評台灣二零二五年的再生能源佔比二十％，將導致電源的極度不穩定，現在應該可以停止批評了，以目前的技術，除了高再生能源占比沒有別條路可走。

過去風電、太陽光電等再生能源給人的印象是「貴」，現在台灣離岸風電區塊開發的標購價上限，為每度二點四九元，低於市電價格，實際決標價可能出現「零元標案」，零元標案的案場所發的電必然是轉供給用電大戶，而非賣給台電，只要用電大戶購買綠電的同時須搭配裝置一定比率的儲能設施，高佔比再生能源不會增加政府的負擔。

（作者為能源公司負責人，退休副教授）

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