自由廣場》森林碳匯、甲烷減排的氣候戰略

◎ 謝英士、鄭佾展

英國格拉斯哥氣候大會（COP26）第一週的兩大亮點，亦即通過「森林與土地利用領袖宣言」，以及「全球甲烷承諾」，均具有戰略縱深，殊值注意。

兩項承諾分別有124與105個國家簽署（截至11月2日），代表全球85%的森林面積，以及接近一半的甲烷排放、全球GDP七成的國家加入，到2030 年提供資金停止和扭轉森林砍伐，實現2030年全球甲烷排放量比2020年降低30%目標。大有回應聯合國環境規劃署（UNEP）會前「排放差距報告」所提，各國淨零排放內容不夠具體，缺少2050年前的短中期目標的意味。

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為什麼是森林？森林是少數可吸收或儲存二氧化碳之碳匯，具有可經營、量測、申報、驗證之特質；相較於其他溼地、海洋、地層或碳捕捉與封存設施，技術要求較低、經營規模更具彈性。各國政府也許仍在猶豫如何捨棄燃化石燃料、進行碳定價，但他們必然願意擁抱森林，因為森林碳匯是基於土地、可表彰國家自然資源主權，且能賦權地方社區與惠益原住民，是最讓人民有感而有利於氣候公正轉型的減碳方案。

為什麼是甲烷？產生暖化效應的溫室氣體不只有二氧化碳一種，邁向真正淨零排放（不只有淨碳排放，還要淨零溫室氣體排放），必須即早面對甲烷減排。加以甲烷吸收熱能能力比二氧化碳高（20年內約86倍），在大氣中分解速度更快（甲烷減半約10年，二氧化碳約50年），在各國邁向淨零排放深水區，實質減碳成果不彰的此時，先做出成果顯得非常重要。

從國際政治角度，美國選擇甲烷（天然氣的主成分），力邀歐盟加入有其深層考量。美國是全球天然氣生產最多國家，持降低石油輸出國家組織 （OPEC）影響力，甚至催生天然氣輸出國家組織（ Gas OPEC）算計。減碳大旗讓拜登榮耀回歸氣候大會，與歐盟互為犄角牽制中國，拿回氣候談判話語權，是美國催生「全球甲烷承諾」的主要原因。

於美國國內，甲烷減排打擊範圍集中，美國環保署依《清潔空氣法案》提出排放指南和新的效能標準，透過集氣管道安全規則（Gas Gathering Pipeline Safety Rule）、自動關閉氣閥規則（Automatic Shut-off Valve Rule）、輸氣管道安全規則（Gas Transmission Pipelines Safety Rule）等行政命令即可「立即」對石油與天然氣產業、廢棄油礦場、垃圾掩埋場、農業廢棄物規範。如此務實且充滿戰略考量的減排政策，是台灣辛苦追逐於國際淨零排放風潮時所欠缺之思考。

英國格拉斯哥氣候大會主席英國所主導之森林碳匯，以及美、歐主導之甲烷減排各有其氣候座標與意義。但這兩項重要的戰略軸線在環保署10月所提之氣候變遷因應法草案內均付之闕如，亟待重新回歸，並妥為規劃。

台灣不會有氣候大會談判過程的「外部政治壓力」，也還沒有意識到國家自訂貢獻（NDC）真義，是指「自主」的碳主權，要兼顧國內碳匯及其照顧、分配正義。這是台灣氣候法治所欠缺，只能靠人民一點一滴的累積信念，建立新的價值觀，進而影響政治人物，採取積極的行動。

（作者分別為環境品質文教基金會董事長、副秘書長）

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