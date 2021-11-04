自由廣場》﹙金恒煒專欄﹚國民黨用公投反民主

國民黨在台中二選區罷免立委陳柏惟取得戰績後，下一戰就是全力推動四個公投案。黨主席朱立倫宣布公投是對閣揆蘇貞昌的不信任投票，可見推動公投不是促進直接民主的行使，而是赤裸裸的政治鬥爭。

黨國一向全力阻卻人民基本權力的行使。馬英九在總統任內推出鳥籠「公投法」，又祭出鳥籠「罷免法」，全以「雙二一制」卡住民意，甚至設立「投票審議案員會」極盡把關之能事；罷免法遂成不能罷免法、公投法遂成不能公投法。骨子裡反公投的國民黨，現在竟然挺起公投來！這種變臉有兩層意義：第一，過去反「公投」，今天反其道而行的力推「公投」，現在的國民黨否定過去的國民黨，變臉比翻書還快；第二，國民黨利用台灣人民拚搏爭取到的民主工具轉而為反民主之用，把民主的公投制變成政治鬥爭工具，取消人民的意願。

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先談第一點。國民黨不只挺「公投」可笑，最見笑就是由國民黨具名提出的兩公投案，「重啟核四」也好，「公投綁大選」也好，都是前言不對後語，自己打自己嘴巴。

「重啟核四」固然是維護黨國神主牌，但國民黨主席朱立倫當新北市長時，在臉書發文公然表態反核，原因簡單，核能不安全且核廢料無法處理，遺禍子孫。現在朱立倫為了鞏固「弱勢主席」的寶座，寧置台灣安危於度外，一黨之私不知要依於胡底。

「反公投綁大選」」更可笑。當年為了反制陳總統「入聯公投」，國民黨創發「公投綁大選」作為抹黑民進黨的標籤，今天為了「反」民進黨，把當年的黑標籤往自己額頭上貼，宛如霍桑筆下的「紅字」。無恥之極。

核電是環保首敵，國民黨既主張「重啟核四」又全力聲援「護藻礁公投」，正是執己之矛攻己之盾。更何況國民黨壓根沒有環保觀念，挺「藻礁公投」不啻是國民黨意識形態與價值觀的反證。舉一個例子。二〇一九年行政院環保署公告「限塑政策」，國民黨大肆批判；如果連「限塑」這種起碼的環保都反對，如何可能支持環保？藻礁三接是馬英九執政時所規劃的，完全沒有顧慮藻礁問題。民進黨政府執政後，縮小規模到原來的十分之一，受到環保人士批評後，接收站再外推四五五公尺。毫無環保意識的國民黨豈在乎藻礁？不過割環保人士之稻尾，祭自己權力的五臟廟。

至於「反萊豬」，且不談簡化了問題，要問的是有沒有意在打擊美台關係，不讓蔡政府以美制中？另方面又可向中國示忠？用食安掩蓋「反台」之用心昭然。

「公投」是直接民主，可補間接民主的不足。四個公投意味人民對四個政策，可以有四種不同議題的理性選擇。最不可原諒的是，國民黨把「四個公投」的選擇題當成是非題，迫使人民不再能理性思考後再投票，只剩非此即彼的一種選擇：選擇站哪一邊、哪一黨！關乎台灣前途的重大政策於事無法正確反應民意。「公投」一旦化為政黨選擇，實質上就是抽空了民意，取消了公投的民主意義。這不是反民主是什麼！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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