自由廣場》（林保華專欄）台灣成為美中關係焦點

美國國務卿布林肯與中國外長王毅藉G20峰會之便再次會晤。中國媒體與網路大肆報導布林肯從側門進入酒店會見王毅。他們不但解讀為美國有求於中國，而且中國人都知道晏子使楚的故事，無非嘲笑那是從狗門進入。

而從其他報導來看，這次會見重點應該是討論台灣議題。王毅警告，台灣問題可對中美關係造成顛覆性的破壞，又稱中美當務之急是要為下階段的交往做好政治準備。布林肯則是反對中國片面改變台海現狀，承諾一中政策不變。從字眼來看，也是中國居於上風，美國處於守勢。

請繼續往下閱讀...

目前的美中關係，美國最期待的氣候問題，習近平只在峰會發表書面發言，拜登對習沒有做出任何承諾表達不滿。但是經貿關係上，美國財長葉倫與貿易代表戴琪與習的愛將劉鶴通過電話，雖然中方遠未能完成美中去年一月達成的第一階段貿易協定，美國也只希望加強溝通、冷靜溝通。而因為拜登為參謀長聯席會議主席密利向共軍表示不會開戰的保證背書，更加加速中國擴軍備戰。

由於美國在其他領域與中國的溝通沒有取得成果，卻對華為部分開放，且一再表達合作的急切心理，中國也就自然把戰線拉到台灣議題上來，與拜登拉高對台灣的防禦承諾做出對決，逼迫美國放棄戰略模糊而清晰「一中」。

欺軟怕硬的流氓中共，近日來台灣騷擾的軍機搶先喊話驅離我方軍機，中國官媒還造謠台灣民眾因為害怕戰爭正在搶購民生物質。此時台灣正在討論中共第一波攻擊，台灣會有多少人傷亡。可見中共旨在製造戰爭氣氛來引發台灣人的恐慌從而向中共乞求「和平」，也做球給國民黨製造混亂。

台海是否必有一戰我不知道，但是只要中共存在一天，就不能排除這個可能性，因此台灣人必須面對這個事實，討論應對之道。只有面對事實，才會處變不驚。不要說搞台獨，就是堅守中華民國主權，也必須付出代價。但如果投降，付出的是幾代人的命運。一九四九年後的中國人至今還在付出代價，一九九七年後的香港人也開始付出代價；這些代價伊於胡底？

既然中國準備顛覆破壞中美關係，自然包括中台關係，台灣除了加強自衛能力，也須加強自保能力，這是軍事自衛以外的各項領域自保能力，尤其是國安。不能繼續糾纏在國安法，必須要制定戒嚴法，一旦爆發戰爭，必須給予政府採取一切必要緊急手段的法源，否則如何應對外敵、清除內賊與保障社會秩序？即使過去有戒嚴法，也必須按照現時情況進行修訂。

如果美軍擴大派駐台灣，肯定有助於阻止中國入侵。自古以來，美國在台灣就有駐軍，習近平那時還沒出生，爾後則流著鼻涕穿開襠褲在院子裡戲耍不知道而已。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法