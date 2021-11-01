自由廣場》美國打台灣牌逼中國一戰？

◎ 湯先鈍

因為近來的台海形勢，台灣的媒體與政論節目出現了一些「高論」。有些人認為美國在打「台灣牌」，犧牲台灣來逼中國一戰，美國要藉台灣牌消滅中共，美國必勝等等！不是我缺乏想像力，只是這些「高論」頗有商榷的餘地。

其一，國際關係學的宿儒 John Mearsheimer 認為，美國是否在中共侵台時軍事干預，是一個沒有意義的命題，因為美國為了保護自己的霸權與美元的世界貨幣的地位，別無選擇，終須應該戰。其他一些學者卻有保留。如果中共侵台，台灣在短時間內屈服，台海之戰會由海戰變陸戰而美國絕對沒輒！沒有任何一個強權會鋌而走險而冒核子戰爭的危險。沒有！美國也不例外！美國不會在台灣失陷既成事實後還要全面與中共衝突。不會！

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其二，沒有錯，美國政府如今有點進退兩難，他們不能也不想失去台灣，卻又不願意與中共正面衝突，因為在西太平洋地區，中國有距離、地理與中程飛彈的優勢。美國軍事強大但備多力分，在這個地區不是絕對有勝算。這是美國的朝野共識，台海問題切忌天馬行空的用想像來推算。如果因此台灣以為可以高枕無憂，不備戰以止戰，全靠一廂情願的想法，危矣！

其三，如今美國所有的作為，是為了嚇阻中共冒進，並非有什麼宏大的計劃在後面。戰爭永遠是最後最後的選擇，國際關係學最基本的常識是，任何軍隊的首要任務不是做戰，而是備戰以止戰（包括以色列的全國皆兵，也是以嚇阻為第一優先）。如果沒有這個認知，太可怕了！美國贏得冷戰，不是靠武力，而是靠嚇阻防止大戰，然後以經濟文化政治拖跨蘇聯。這次的霸權競賽也不例外。

其四，另外有台灣名嘴們認定美國完全不是中國解放軍的對手，中共如果侵台，美軍不會也不敢來。幾種互相矛盾的說法，不可能都對，是吧？

其五，更多人說，台灣本來平安無事，風調雨順，只有美國媒體在那邊危言聳聽，把台灣推到風尖浪口！這一切全都是老美的陰謀！（難道中共軍機逼台完全不負任何責任？）對不起，容我說一句實話，歐美日印澳等國全部都認為台海局勢危急，因為台海確確實實危機叢生！OK？要警惕，要積極面對，而不是怪別人無事生非！

其六，美國是一個多元社會，意見分歧，對外政策有時也會反覆，如果臺灣再充斥這些失敗主義的思想，早晚他們也會認清現實，為了避免全盤皆輸，乃至在臺海局勢中及早收手，並非不可能。藍營名嘴這時反而不是危言聳聽！

其七，臺灣的人口密度太大，一有戰爭必將造成人間浩劫。如果美國確實打臺灣牌，臺灣有權也必須拒絕！朝野切忌一廂情願的大抱美國無敵或美國棄台論。

總結：我對美國最近「步步進逼」中共的唯一簡單的結論，還是嚇阻—威懾。它可能不起作用，甚至導致最嚴重的後果，但事實就是如此。最簡單的答案往往是最正確的答案。不是我缺乏想像力，而是歷史教訓告訴我們的。

二戰前，美國對於日本就犯了如此的誤判（沒有陰謀只是誤判）！對日本步步進逼結果導致大戰，最後因風雲際會，成就了美國世界霸主地位。純粹是天時地利，是天算而不是人算，不需凡事過度解讀以彰顯自己的「學識」。簡單的一言以蔽之：美國誤判，日本更誤判！歷史上的悲劇大都歸由於此。反之亦然：哈佛大學的歷史學家 Donald Keagan 認為，如果英國（當時的霸權）能及早動員並且重申保護比利時主權的決心，兩次大戰都可能避免。

最後，我綜合美國朋友與同事們的意見做參考：

臺灣對美國的戰略的重要性無庸質疑，而且，任何中國領導人都會等到他確定在台海戰爭中自己會贏，他可以在沒有受到太多傷害的情況下虛張聲勢和咆哮二十年。但如果他進攻台灣並輸了，他就完了！但是，如果台灣不認真自強自立，美國應該做什麼？那遲早要像燙馬鈴薯一樣丟掉台灣吧！

拜登應該和蔡英文和台灣立法領導人直接面談，並發出一個非常明確的最後通牒，如果台灣人不認真對應目前的危機，那麼拜登需要公開他的最後通牒，並聲明美國不會為不為自己奮鬥的人而戰。他可以把阿富汗當作一個實際的教訓來讓美國人理解。這將迫使台灣與中國進行談判，才可能避免軍事入侵。

中共侵台有無正當性？當然沒有！然而從國際現實主義角度看，無關宏旨。中共會認為有把握就一扳拍定。台灣依靠的不應該是主觀的正當性，而是實際的自我防衛能力與決心，國際形勢，與美國霸權的意向。這些也算是老生常譚(clichés)吧？不過，台灣似乎沒有普遍的如此認知。台海的局勢不是由台灣決定的，然而台灣有權也有能影響兩大強權的意向，切勿引喻失義，妄自菲薄。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授）

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