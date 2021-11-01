社論》台灣不要成為長不大的巨嬰

近來台海緊張急劇升溫，《華爾街日報》的分析文章甚至指出「The Fight for Taiwan Could Come Soon」（台灣之戰可能很快到來）。台灣可說處於世界名著《雙城記》有名的開場語︰這是最好的時代，也是最壞的時代。最好的時代體現在防疫、經濟，以及多數國家對台灣的支持；最壞的時代，則是中共稱霸世界的行動日趨積極，而台灣卻是中國對外擴張的首要目標，對台海安全形成嚴重威脅。更令人憂心的是，台灣社會普遍存在一種只想接受好處卻不願付出的巨嬰心態，讓特定政黨得以操弄民粹，分化團結，抵銷台灣抗中的力量與意志。

「巨嬰」是網路流行語，描述心理不成熟的成年人，特徵是只知道索取而不知道付出。更重要的是，認為世界必須要按自己的想法運轉；任何事務皆是一分為二，非黑即白。若從部分台灣民眾應對最近一些事件的態度看來，巨嬰現象其實非常嚴重。以防疫而言，台灣雖有兩次破口，但至今染疫人數只有一萬六千多人、死亡八百多人，相較於全球的兩億四千多萬人染疫、五百多萬人死亡，防疫成果讓世人刮目相看。可是如此傑出的成績，看在巨嬰眼中，可是一路唱衰，完全沒有值得稱許之處。巨嬰一開始是質疑台灣疫情有黑數；繼之在疫情出現破口時，訴求「給我疫苗、其餘免談」，完全不顧全球缺貨的事實；及至日本伸出援手，送我疫苗，又百般挑剔，譏諷是日本不要的。沒有國產疫苗時，要求政府大力扶植獎勵；一旦國產疫苗通過緊急使用授權，又變臉抹黑政商掛鉤、炒股，不然就是質疑藥效，導致被WHO優選並補助跨國實驗的國產疫苗，在自己國家只有少數人施打。如今疫苗涵蓋率短短半年達到第一劑逾七成、第二劑逾三成，特定政黨仍無隻字片語的讚譽，甚至因為要求民進黨政府道歉未果，全面杯葛國會。這種政府防疫做得好是理所當然，一旦稍有瑕疵，便全面撻伐，就是一種巨嬰心態。而這種心態被藍白政客藉機操弄，搞得全球防疫最好的台灣，人心惶惶，好似世界末日即將降臨。

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而國民黨對四項公投案的推波助瀾，更是充分利用巨嬰心理的政治操作。首先，針對萊克多巴胺，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）已有明確的安全容許量標準，只要不超過規定的標準，食用美豬就不會影響健康，卻被台灣政客當成「毒豬」而加以渲染。美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅對此則直接表明，「我自己本身吃美國豬肉，我也讓我的孩子吃美國豬肉，美國豬不但安全、美味而且可口」。孫曉雅的話語說明了一個簡單的事實︰美國人吃萊豬是很普遍的事，至今也沒有發生任何吃出問題的案例。那麼為何美國人可以吃，台灣人卻不可以吃，而且美牛可吃，美豬卻吃不得？況且，今天國人莫不希望在中共武力犯台時，美國能夠協防台灣，卻禁止人家的合格食品進口，有拿卻不給，這不就是典型的「巨嬰」？同樣道理也適用在日本福島食品上。當我們的鳳梨、蓮霧、釋迦被中國禁止進口，多數民眾希望日本人來買；沒有疫苗，日本也會優先送給台灣，加上台灣人去日本也可能吃到福島食品卻毫不擔心健康受損，為何要禁止其進口？令人不解。台灣不願解除美豬、日本福島食品進口禁令，卻要美日支持我加入CPTPP，與簽署自由貿易協定，這符合國際往來最基本的道理嗎？再就反三接而論，環保與經濟發展並非不能兼顧，民進黨政府不但將馬政府時代的三接規劃範圍縮小為十分之一，更將接收站外推，對藻礁生態的影響已降低到最小，如果還是以公投加予否決，豈非顯露那種只要用電，卻不要發電的巨嬰心態？

國民黨在新主席朱立倫的領導下，只願與中共「求同尊異」，但在國內卻選擇了對立與衝突，以倒閣作為掩護，意圖將「四項公投」當成政爭手段。公投本是公共政策的論辯、一旦淪為政黨對決，便沒有是非、真相可言。其中，重啟核四、反三接，攸關能源轉型，一旦公投通過，台灣乾淨能源之路勢必受挫，空污的改善將遙遙無期，這難道是選民所願意見到的結果？而反美豬，將會使台灣自絕於最重要的盟友，中斷參與國際經貿之路，使台灣經濟陷於邊緣化。至於公投綁大選，徒然浪費社會資源，而且對於支持此一訴求的政黨未必有利，除了為反對而反對，令人不知特定政黨所為何來？易言之，誠如蘇閣所言，國民黨推動四項公投是在害台灣；但台灣社會瀰漫的巨嬰心態若未能導正，讓民眾理解要有所得，就必須相對付出的基本道理，一旦做出錯誤抉擇，台灣恐怕將會走上衰敗的回頭路。

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