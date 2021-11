社論》台灣不要成為長不大的巨嬰

近來台海緊張急劇升溫,《華爾街日報》的分析文章甚至指出「The Fight for Taiwan Could Come Soon」(台灣之戰可能很快到來)。台灣可說處於世界名著《雙城記》有名的開場語︰這是最好的時代,也是最壞的時代。最好的時代體現在防疫、經濟,以及多數國家對台灣的支持;最壞的時代,則是中共稱霸世界的行動日趨積極,而台灣卻是中國對外擴張的首要目標,對台海安全形成嚴重威脅。更令人憂心的是,台灣社會普遍存在一種只想接受好處卻不願付出的巨嬰心態,讓特定政黨得以操弄民粹,分化團結,抵銷台灣抗中的力量與意志。

「巨嬰」是網路流行語,描述心理不成熟的成年人,特徵是只知道索取而不知道付出。更重要的是,認為世界必須要按自己的想法運轉;任何事務皆是一分為二,非黑即白。若從部分台灣民眾應對最近一些事件的態度看來,巨嬰現象其實非常嚴重。以防疫而言,台灣雖有兩次破口,但至今染疫人數只有一萬六千多人、死亡八百多人,相較於全球的兩億四千多萬人染疫、五百多萬人死亡,防疫成果讓世人刮目相看。可是如此傑出的成績,看在巨嬰眼中,可是一路唱衰,完全沒有值得稱許之處。巨嬰一開始是質疑台灣疫情有黑數;繼之在疫情出現破口時,訴求「給我疫苗、其餘免談」,完全不顧全球缺貨的事實;及至日本伸出援手,送我疫苗,又百般挑剔,譏諷是日本不要的。沒有國產疫苗時,要求政府大力扶植獎勵;一旦國產疫苗通過緊急使用授權,又變臉抹黑政商掛鉤、炒股,不然就是質疑藥效,導致被WHO優選並補助跨國實驗的國產疫苗,在自己國家只有少數人施打。如今疫苗涵蓋率短短半年達到第一劑逾七成、第二劑逾三成,特定政黨仍無隻字片語的讚譽,甚至因為要求民進黨政府道歉未果,全面杯葛國會。這種政府防疫做得好是理所當然,一旦稍有瑕疵,便全面撻伐,就是一種巨嬰心態。而這種心態被藍白政客藉機操弄,搞得全球防疫最好的台灣,人心惶惶,好似世界末日即將降臨。

請繼續往下閱讀...

而國民黨對四項公投案的推波助瀾,更是充分利用巨嬰心理的政治操作。首先,針對萊克多巴胺,聯合國國際食品法典委員會(CODEX)已有明確的安全容許量標準,只要不超過規定的標準,食用美豬就不會影響健康,卻被台灣政客當成「毒豬」而加以渲染。美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅對此則直接表明,「我自己本身吃美國豬肉,我也讓我的孩子吃美國豬肉,美國豬不但安全、美味而且可口」。孫曉雅的話語說明了一個簡單的事實︰美國人吃萊豬是很普遍的事,至今也沒有發生任何吃出問題的案例。那麼為何美國人可以吃,台灣人卻不可以吃,而且美牛可吃,美豬卻吃不得?況且,今天國人莫不希望在中共武力犯台時,美國能夠協防台灣,卻禁止人家的合格食品進口,有拿卻不給,這不就是典型的「巨嬰」?同樣道理也適用在日本福島食品上。當我們的鳳梨、蓮霧、釋迦被中國禁止進口,多數民眾希望日本人來買;沒有疫苗,日本也會優先送給台灣,加上台灣人去日本也可能吃到福島食品卻毫不擔心健康受損,為何要禁止其進口?令人不解。台灣不願解除美豬、日本福島食品進口禁令,卻要美日支持我加入CPTPP,與簽署自由貿易協定,這符合國際往來最基本的道理嗎?再就反三接而論,環保與經濟發展並非不能兼顧,民進黨政府不但將馬政府時代的三接規劃範圍縮小為十分之一,更將接收站外推,對藻礁生態的影響已降低到最小,如果還是以公投加予否決,豈非顯露那種只要用電,卻不要發電的巨嬰心態?

國民黨在新主席朱立倫的領導下,只願與中共「求同尊異」,但在國內卻選擇了對立與衝突,以倒閣作為掩護,意圖將「四項公投」當成政爭手段。公投本是公共政策的論辯、一旦淪為政黨對決,便沒有是非、真相可言。其中,重啟核四、反三接,攸關能源轉型,一旦公投通過,台灣乾淨能源之路勢必受挫,空污的改善將遙遙無期,這難道是選民所願意見到的結果?而反美豬,將會使台灣自絕於最重要的盟友,中斷參與國際經貿之路,使台灣經濟陷於邊緣化。至於公投綁大選,徒然浪費社會資源,而且對於支持此一訴求的政黨未必有利,除了為反對而反對,令人不知特定政黨所為何來?易言之,誠如蘇閣所言,國民黨推動四項公投是在害台灣;但台灣社會瀰漫的巨嬰心態若未能導正,讓民眾理解要有所得,就必須相對付出的基本道理,一旦做出錯誤抉擇,台灣恐怕將會走上衰敗的回頭路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法