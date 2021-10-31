自由廣場》親美親中對決 定調萊豬公投

◎ 蔡義聲

身為台灣派，有時看民進黨的表現真是「恨鐵不成鋼」，針對年底即將登場的公投，至今仍看不到民進黨端出有效的具體對策，尤其是「反萊豬公投」！

稍微有點行銷常識的人都知道，做宣傳最重要的原則就是「集中」與「簡化」，最忌洋洋灑灑闡述一堆內容反而讓訊息接收者無法理解核心重點；好比藍營目前就把公投集中簡化為「對政府的不信任公投」，亦即透過仇恨訴求動員支持者讓公投過關。相對的，民進黨卻空談一堆食安、科學數據，又分散火力在另三項公投，結果就是訊息龐雜，什麼都講不清楚，也無法激發支持者的熱情與危機意識，就算開一百場座談會也沒用。因此筆者建議：

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一、集中火力在「反萊豬公投」即可，無須浪費太多力氣去應對另三項議題。若能將所有台灣派民眾都催出來投票、何需擔心另外三項公投的結果會不如預期？

二、民進黨要面對現實，唯一能鼓勵民眾出來投票的方式就是政治動員，如同先前藍營策動3Q罷免案一樣。因為多數台灣人的投票動機仍停留在政治層次，既然如此，就需把公投議題升高成政治議題、且是攸關台灣存亡的關鍵戰役，其它食安、科學、台美FTA等說法，對一般民眾而言沒有切身感，都不著邊際，誰會為了支持科學而出來投票呢？

三、把「反萊豬公投」簡化定調成「親美」與「親中」的對決，僅要單純訴求反萊豬就是反美、親中，凡是支持「親美」或「反中」的台灣派務必投下不同意票，如此就讓不同意票有了一個清楚明瞭的使命及目的，才有可能讓民進黨支持者、甚至年輕世代都一起出來投票守護台灣。

距離公投僅剩一個多月，若民進黨不能盡快調整戰略，進而不幸讓公投過關，不只是動搖執政基礎，更是對不起整個台灣與去年總統大選所有支持民進黨的年輕人，民進黨全體人士還能不趕快覺醒嗎？

（作者為中小企業負責人，台北市民）

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