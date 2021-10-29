自由廣場》特別背信罪 太多不確定性

◎ 吳景欽

馬前總統因三中案遭北檢起訴，經台北地院審理三年多後，判以無罪，引發爭議，亦凸顯此類案件於司法的大問題。

證券交易法第一七一條第一項第三款的特別背信罪，法定刑為三到十年有期徒刑，若因此有人獲利達一億元以上，可處七年以上有期徒刑，刑罰極重。惟此罪的處罰對象僅限於公司的董事、監察人或經理人，故馬前總統的黨主席身份，即便具有最終決定權，但於形式上，卻無法直接納入此罪的範疇，僅在查有與公司高層有犯意聯絡與行為分擔下，才足以共同正犯論。如此的嚴格解釋，既帶來舉證的障礙，黨主席也可輕易以公司的獨立性，將所有決策權責推給黨營事業的負責人。

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又就三中案所涉及的黨營事業，以遠低於市場行情的價格脫手來說，這些公司負責人明顯損及公司利益，似已觸犯特別背信罪無疑。惟此罪於行為手段上，必須違背職務，但關於違背職務與否，乃屬於極為開放的要件，就可能產生寬嚴不同的認定。如先移轉企業資產給他人，再以之後營利所得來分期償還買賣價額來看，確實讓人有無本生意之感，卻也可解釋成是交易常態，致不違背職務。

再就低價出賣損及公司利益，似無可爭辯，但企業的市場價值，到底如何估算，實難有客觀基準。尤其在三中企業出賣當時，雖有潛在買家，但在這些資產乃是以不正手段從國庫取得，致可能被轉型的疑慮，再加以有諸如廣電法強制政黨退出媒體的急迫性下，如此的低價轉移，既可解釋為損害公司期待利益，也未嘗不可解釋是為企業未來著想，並因此主張無為私人不法利益之意圖。

故在特別背信罪的構成要件，有太多不確定性下，就讓司法者有兩可之說的判斷空間，就可能使三中案在無罪、有罪間徘徊，致陷入長期訴訟的糾纏。而依刑事妥速審判法第七條，只要審判八年未確定，就算判有罪，也必須為減刑。若果如此，就使特別背信罪想以重刑來嚇阻經濟犯罪的目的，喪失大半。

而於三中案裡，司法者謹守罪刑法定、無罪推定與證據裁判等原則，似無可厚非。但這樣的結果，能否普及於一般百姓，或是更該思考的課題。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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