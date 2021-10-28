社論》「戰略模糊」在「暗渡陳倉」？

CNN節目主持人問：中國若攻台，美國是否防衛台灣？拜登回答：是的，我們對此保證過。拜登幾番表態是「真心話」或「失言」？費人猜疑。但願這是「戰略模糊」在「暗渡陳倉」。（法新社）

CNN節目主持人問：中國若攻台，美國是否防衛台灣？拜登回答：是的，我們對此保證過。接著，白宮、國務院澄清：美國與台灣的防衛關係「遵循台灣關係法」，拜登「並非宣告對台政策有改變」。兩個月前，也有類似劇情。而聯大二七五八號決議五十週年，華府稱：過去五十年，中國濫用聯大二七五八號決議，台灣應該有意義地參與聯合國體系。北京則稱：國際規則只能由聯合國一九三個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。民主陣營聯合抗中，中國也在擺譜突圍。

拜登幾番表態是「真心話」或「失言」？費人猜疑。但願這是「戰略模糊」在「暗渡陳倉」。北京對華府，一貫將美中三個公報雞毛當令箭，卻對美方的和平期望不當一回事。如果美國自甘套上三個公報的枷鎖，那就別怪中國吃定美國是紙老虎。曾任川普國安顧問的波頓主張：為了對付中國的好戰態度，美國政府應該承認台灣是個主權自治國家，而且創立一個由美日韓台組成的「東亞版」四方安全合作，填補現有美日印澳四方的不足。面對中俄朝之合流趨勢，的確是有必要的戰略補強。

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強調協助台灣自衛，不明說美軍是否馳援台灣，誠如參議員克魯茲所言，已令中國將美國的「戰略模糊」視為軟弱。對方繼續秣馬厲兵、枕戈待旦，華府必須明言「你來我往」，才有起碼的嚇阻作用。當然，還需要斬釘截鐵的預防性行動。美國乃至西方，近年來對香港的口頭聲援，經過「香港國安法」實地測試，已經讓習近平摸清底細，那就是，話講得很滿，其實行動有限。基於這個經驗，他正準備做第二次測試，首選目標是台灣，當然，釣魚台、南海也在習近平的野心半徑範圍之內。每當北京得寸進尺，華府僅止於好言規勸，它就會理解為測試成功。按照這種遊戲規則，哪天中國再下一城，華府仍口頭呼籲而未見行動，一定會有下一場災難。

反觀，被經濟學人雜誌視為「世界上最危險的地區」，台灣仍致力於兩岸關係和緩。這是對區域和平穩定負責任的態度，不過，即便如此也不能落入疏於備戰的陷阱。華爾街日報稱，台灣軍力準備不足、士氣低落，值得警惕。和平固然可貴，若淪為自我催眠，極其危險。白宮國安顧問蘇利文將台灣與以色列並列，它的反向思考無非是，台灣也必須效法以色列，人不犯我、我不犯人，人若犯我、必遭反咬。萬一，習近平就是要與民主世界為敵，那麼包括首當其衝的台灣，就必須體認到應戰是無法迴避的必要之惡，這也是台灣認同擴大、深化的一種實戰淬鍊，最先被砲火摧毀的將是「同屬一中」、「兩岸一家親」。

在全球戰略版圖上，台灣還有更高層次的象徵與實質意義，即民主板塊沉浮的指標作用。天津會談，中國叫陣：美國不得挑戰、詆毀，甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。言下之意，中國的一黨專政、數位極權主義，西藏、維吾爾、香港等，美國免開尊口、不准挑戰。相反地，中國卻不擇手段出征民主國家，對加拿大的人質外交，對澳洲的經貿脅迫，嚇阻捷克前參議院議長柯佳洛訪台致使猝逝，對立陶宛的撤回大使，在法國與歐洲的戰狼嚎叫，惡行劣跡罄竹難書，遑論透過一帶一路，對外推銷中國治理模式，連聯合國體系也一一淪陷，WHO堅持排除台灣特別令人有感。

日前，專欄作家弗里德曼在紐約時報撰文指出：從晶片行業中可以學到一件事，當今的所有先進技術都很複雜，沒有人能精通一切，所以需要夥伴，但習近平所做的一切，都是在趕走夥伴，就算奪取台灣，拿下台積電，來自美歐的關鍵設備也將會中斷，中國只會徒勞無功。張忠謀亦稱，台積電乃地緣政治的兵家必爭之地，地位會越來越重要。凡此固然言之有理，但習近平的思維未必是直線型的：中國趕不上就把台積電（台灣）摧毀，以拉近中國與西方的產業落差。正常思維偏信理性分析、利害計算，卻輕忽共產黨「無法抬高自己便拉低對手」的思維。武漢肺炎，隱匿真相，殃及全球，美國受創嚴重，川普栽了大跟頭，習近平遂拉近美中較勁的力量對比，對拜登化被動為主動。這個教訓，切記勿忘。

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