自由廣場》砍掉「臺灣光復節」的 就是國民黨自己

◎ 蘇承志

據近期報導指出，中國國民黨主席朱立倫於十月二十五日出席「重返歷史現場—慶祝抗戰勝利暨台灣光復七十六週年」回顧展時宣示，國民黨若重返執政，會將「臺灣光復節」修法為我國國定假日。筆者認為真是無恥至極。當初最早取消台灣光復節的，不就是國民黨自己嗎？

二零一五年底，還是國民黨執政，但國民黨為了滿足財團的壓力，砍掉勞工的七天假，其中一天正是十月二十五日。

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回顧勞工的七天假被砍的始末，最早就是由國民黨政府發動，誇張的是，資方團體於十二月三日遞送修法建議書至行政院要求速修，勞動部十二月九日火速以「行政命令」方式正式公告修正，完全配合財團。

筆者本人就是當時訴求拒砍七天假的「工鬥」一員，抗議數個月無效後，眾多勞工代表只能到朱立倫總統候選人的競選總部噴漆抗議，我也身在其中。我們要的只是呼籲朱立倫出來協商，現場卻反遭關燈後，警察以暴力驅離，甚至記者也遭拖行驅趕，筆者甚至遭到上銬移送地檢署。

當天是十二月二十五日，也就是另一天被國民黨砍掉的國定假日。

面對勞工團體站出來捍衛，朱立倫身為執政黨的總統候選人，反稱「向大老闆說勞工放假太多的是蔡英文」，想把責任推卸給當時的在野黨！後來朱立倫與國民黨果然被勞工用選票狠狠的教訓了！

勞工七天假被砍的問題，就是勞動權益損失的問題。如果國民黨要反省過去的作為，就應該直接主張增加勞工七天假，節日名目交由公眾討論，而不是利用舊黨國的意識形態，重新炒作「臺灣光復節」。

回顧當初砍掉「臺灣光復節」的就是國民黨自己，朱立倫如何能辭其咎？這樣的水準，真的只配在野，不配執政。

（作者為工鬥成員，桃園市民）

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