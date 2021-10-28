自由廣場》聯合國的那個中華民國

◎ 周倪安

上個月台灣外交部長在英國《每日電訊報》（The Telegraph）投書：「聯合國是時候停止將台灣排除在外了」，吳部長提到中國對台灣的荒謬施壓，台灣雖已被廣泛公認為防疫典範，然而迫於中國，台灣被排除在整個聯合國之外，中國以一九七一年聯合國大會第二七五八號決議做為依據，事實這份決議只說明了中國在聯合國的代表權問題，並未提到中國對台灣擁有主權，並無授權中國在聯合國能代表台灣。他說中國未統治過台灣一天，但總是阻礙台灣公民參與國際，他強調「現在是歡迎台灣的時候了，台灣是一個隨時準備伸出援助之手的寶貴夥伴」、「現在是讓台灣回到聯合國桌上，讓我們幫忙的時候了」！

十月二十五日，外交部發言人表示，二七五八號決議案只是決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民；中共從未統治過台灣，自然無權自稱代表台灣人民。她說中共於聯合國取得席次，「中華民國」被迫退出聯合國，但這些年來，我國都積極爭取重返聯合國。

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問題是：我們要用「中華民國」之名重返聯合國？

一九四五年「中華民國」是聯合國創始會員國，與美、英、法和俄為五個常任理事國，但該席次在一九七一年已被「中華人民共和國」取代；請問我們這個「中華民國」要怎麼通過聯合國安理會裡的那個「中華民國」同意加入呢？「中華民國」已亡在二十世紀，我們外交部如何在二十一世紀帶著「中華民國」之名「重返」聯合國？

官員們面對現實有這麼困難嗎？我們是台灣，是美麗的福爾摩莎！國名由我們人民公投來決定，這會很困難嗎？李登輝總統也曾披掛「中華民國」之名，但是他打拼讓台灣被看見，打拼去除中國法統維護台灣利益，未竟之事我們還要接著做，離世前仍交代後輩要繼續努力讓台灣成為一個正常國家。今日當外交部長向外國人疾呼請聯合國要展臂歡迎台灣，外交部發言人說「中華民國」要重返聯合國，我們連自己的國名都那麼混亂如何要求別國幫忙？

給自己一個清楚的名字，Taiwan或Formosa，才是正道！繼續跟China名字勾勾纏，終會發現原來鎖住自己的就是自己！

（作者為台聯秘書長，前立法委員）

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