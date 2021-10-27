社論》國會改革未竟之路

前立委朱高正二十二日病逝，蘇貞昌肯定他當年推動國會改革，謝長廷也肯定他在戒嚴時期領導群眾運動，抗議萬年國會，帶動風潮。但朱高正後來的政治路，與民進黨分道揚鑣，逐漸淡出台灣政治圈。於今回顧，國會全面改選，當年堪稱跨政黨的歷史交集。隔天，陳柏惟罷免案通過，成為第一位遭到罷免的立法委員。罷免門檻大幅降低，已然打開潘朵拉的盒子。國會改革，一路走來，仍在顛簸，令人不勝唏噓。

直到蔣經國去世，台灣的立法院、國民大會，主體都來自南京，加上少數台灣的增額。四十年沒改選，不知道代表誰。所以，國會全面改選議題，在社會上引起廣泛回響。不過，萬年國會是蔣氏政權基礎，一九八八之前屬於政治禁忌。李登輝接班後，吃過萬年代表不少苦。別的接班競爭者，也有各種利害計算。加上民進黨主攻此一議題，國會全面改選終於塵埃落定，立法委員一九九二開始全面從台灣選出，國民大會則在二○○五退出歷史舞台。

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當年的國會改革，主題是告別南京法統，讓中華民國重新在台灣另起爐灶。然而，國會原理過於遷就現實，缺乏可長可久的制度總設計，遂生流弊。近來幾次罷免案，凸顯一個怪現象，言行舉止荒腔走板的不分區立委，擁有區域立委所無的保護傘，他們一開始就比區域立委高人一等。不分區設計，本來是要讓政黨選拔各領域的專業人才，結果有些不分區立委卻淪為政黨打手。於是，少數立委百無禁忌，國家認同背離主流民意，活在平行時空，選民幾乎拿他們沒辦法。但罷免門檻降低後，區域立委可能並無犯法或違背競選承諾等，卻動輒面臨罷免威脅，無法專心從事立委職責。這，是不是國會亂象的根源之一？

從李登輝到陳水扁，國會改革幾番動刀，仍難獲得人民信賴，反倒在不同情況下製造不同的國會亂象與政治紛爭，形同民主慢性病。廢除國民大會，立法院成為單一國會。而立法委員的產生，代表性差異懸殊，曾受爭議的是，外島、花東、原住民立委等，選舉人總數與立委名額加總起來，明顯不成比例。保障每一位公民的政治權利，這一點是沒有問題的。問題出在，代表區域利益的，代表國家層次的，卻塞在「單一國會」，致使立委問政焦點難免渙散。

至於，中華民國憲法獨有的監察院，歷次修憲一直廢不了。監察委員的產生，改由總統提名、立法院同意任命，也許可以改變政黨獨攬，但立法院的調查權遭到閹割，淪為一隻無牙老虎，立法權對行政權的監督，自流於質詢與作秀。監察院，藍營當作中華民國的公媽牌，歷次修憲都無法觸及，這是國會改革的深水區，不知何年何月才能涉水渡河。

日前，台灣上了HBO「上週今夜秀」，主持人奧立佛介紹台灣，立委打成一片，又成台灣式民主的一種場景。從一九九二第二屆立委一六一席，一九九八第四屆立委二二五席，到二○二○第十屆一一三席，從廢省而膨脹到國會減半，實用主義的色彩十分濃厚。加上法案少見專業討論，經常出現政黨對決，一直受人詬病。台灣的國家經營千頭萬緒，但兩岸關係每每模糊了焦點，可以操之在我的部分，往往未受足夠重視。例如，不論於內於外，我們都迫切需要一個具有民主效能的國會。如果，這次民進黨的修憲企圖心，包括廢除考監兩院，仍受制於現有結構得利者國民黨，從而有礙後續推動國會總設計，想必不是國人所樂見。如果說，目前的國會設計有利於大黨，而不利於小黨，所以兩個主要政黨各有盤算，犧牲台灣民主向上提升的機會，尤非國家之福。

另，民粹主義，也值得一談。近年的民粹主義風氣，已經影響到立委行使職權的客觀性。立法院，一般社會觀感，製造的問題比解決的問題還多。一個應該是化解矛盾、追求共識的殿堂，淪為政治競技菜市場，還把議場的紛爭延伸到街頭，刺激民粹主義之滋長。國會改革，茲事體大，有待國人促成。當前，讓立法院至少成為理性辯論的空間，讓代議政治與民粹主義保持距離，對我國民主效能之強化實屬刻不容緩。

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