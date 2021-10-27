自由廣場》入聯五十年 中國反民主心態依舊

◎ 宋磊

近期中國國家主席習近平，在出席「中國恢復聯合國合法席位」五十周年的大會時，表示中國人民重新走上聯合國的舞台，並表示中國堅持「多邊主義」的道路，為國際秩序的維護者。

針對中國政府喜孜孜地發表演說時，筆者認為中國進入聯合國五十年，雖然已成為全球最大的貿易市場，其GDP總量已達世界第二；但這五十年來，尤其近幾十年中國因綜合國力快速崛起，已讓傳統的西方和印太區域國家深感疑慮、不安，特別是當前中國有意改變既有國際秩序時，反而引發全球的政治對抗。

請繼續往下閱讀...

舉例而言，當北京持續強調南海、台灣、釣漁臺列嶼為中國的「核心利益」時，試圖透過現有的軍力威懾周邊國家，不但造成區域緊張，也引發日、菲、越、台等周邊國家的強烈不滿，目前亞洲國家在軍事安全上仍選擇親美路線，故美國仍持續透過軍力演習來嚇阻中國。

中國近年持續推動「一帶一路」政策，企圖擴大中國在中亞、東歐、非洲等地的影響力，但與中國合作者多為「開發中國家」，在經濟體質上較為脆弱，中國試圖透過經濟發展的途徑來影響開發中國家的內政，為此更加深國際上對中國的疑慮。

此外，聯合國的精神為和平、多邊主義，但筆者發現中國政府在面對區域爭端時，仍舊選擇以雙邊、忽視國際法的態度面對，雖說中國已在聯合國半世紀之久，但對於以西方為精神核心的國際組織仍未完全接受，持續以自身的「中國特色的社會主義」改變既有的國際組織和體系，而其國家政治體制更完全杜絕西方民主的制度，無論是聯合國的成立目的，或是其主流的西方制度與文化，中國心態和行為仍舊不及格。

（作者是中正大學戰略所碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法