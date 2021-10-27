自由廣場》律師是在野的法曹

◎ 尤英夫

媒體報導因為立委黃國書線民案牽扯出案外案，指涉民進黨前主席江鵬堅疑似也曾是調查員，而美麗島大審時的被告，有人懷疑他們的辯護律師是國民黨安排的特務云云。

做為書寫兩本律師制度的筆者，甚為驚訝，想提出一些看法就教於高明。

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辯護律師是執政黨安排的特務，恕筆者孤陋寡聞，是無法想像的荒謬，也一定是律師界不能接受的怪事。當然，每個被告可以去懷疑他們的辯護律師是國民黨安排的特務，但不能很有把握的就說，懷疑就一定確有其事。也不能要求辯護律師們證明自己不是調查局人員。沒有的事自己是沒有辦法證明的。例如教室內有一學生錢包被偷，老師要求所有其他學生證明自己沒有偷，怎麼證明呀？老師如果真要查出真相，可以用盡合理方法追查，但不能隨便指明何人就是竊賊。

美麗島大審，是數十年來最大的刑案。當時是戒嚴時期，大律師事務所不敢出面辯護，因為會被政府控制下輿論的污衊，更會影響業務。可是法律系的學生受到的教育是「保障人權維護正義」，對於當時所謂的「高雄暴力事件」，有理念的十多位年輕律師，明知辯護可能沒有用，仍願意出面相挺，掏心掏肺幫他們出力，甚至在最後軍事法庭辯論時，激動掉淚，多麼感人。

筆者也沒有袖手旁觀，寫出「律師是在野的法曹」刊登在當時的大報（自由時報尚未創立），主張正義的伸張有賴審判官的我心如秤，更有賴審判官的明鏡高懸、明察秋毫。然則要明察秋毫，便需要容納各種不同的陳述或辯論，所以美國律師公會的信條是：「辯護制度是防止審判草率的方法，人類的性情往往只看表面，不問底蘊，而驟作評判，惟有容許相反的雙方，各就其不同的觀點儘量發揮，才能使裁判者面面看到，辯護制度的作用在攔阻未成熟的案子急遽的終結」

最後，對於檔案管理局保管的資料應該公開，好像也公開了。至於有人抱怨看不到，有關單位有義務說明或協助才對。

（作者是執業律師）

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