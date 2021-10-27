自由廣場》好心造就玻璃心

◎ 張經偉

黃明志與陳芳語合作的歌曲《玻璃心》，內容明顯影射中國小粉紅，果真在中國被禁，並在台灣、馬國、澳洲等各國博得滿堂彩。

黃明志的創作風格一貫如此：直白、犀利又生動活潑地，表達亞洲各國的現象。然而，台灣的我們，此時對《玻璃心》一片讚聲，二○一六年卻為了《Oh My God!》心痛萬分，不可不謂雙重標準。

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黃明志與玖壹壹合作的《Oh My God!》，四位歌手在初版MV中作基督、佛、道、伊斯蘭四教的裝扮，遊走於馬來西亞檳城。其中伊斯蘭的角色手持槍枝，另三教的角色手持法器，這其實就是指出：在大馬，伊斯蘭是統治階級的宗教、掌握世俗力量。何況黃明志本身就是馬國人，他批判自己的國家，何錯之有？然當年此曲推出時，台灣輿論對其怒髮衝冠，大約是因為同情穆斯林族群，最後《Oh My God!》的MV內容被撤換。敢問當時的我們，何異於如今的中國小粉紅？

小粉紅之所以玻璃心，其實是因為他們也自認弱勢族群：十四億中國人民是美帝霸權壓迫宰制下的受害者。中共政權百般禁言「辱華」，實為「照顧弱勢族群感受」的用心良苦！台灣豈能一方面嘲笑中國玻璃心、一方面又堅持對某些族群永保溫柔？再說所謂弱勢族群，總是鐵板一塊嗎？白崇禧、馬步芳等黨國高官，不也是穆斯林族群？

托爾斯泰有云：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」其實，是人都多少有過悲傷和苦惱。有人是不幸生於帝王家，像溥儀；有人是窮到只剩下錢，像連家。倘若「弱勢」只能好言相待，那麼人人都將各自的不幸高掛頭頂時，還能有多少批判的空間？如此，好心造就玻璃心！

你我應明瞭：當這個國家會讓你被批判，也表示這個國家會讓你去批判。被好生豢養的綿羊，風吹草動都會心驚；歷經洪荒的大角羊，才長得出犄角。

（作者是清大歷史碩士、現任中學代理教師）

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