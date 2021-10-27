自由廣場》（林保華專欄）長津湖惹禍，玻璃心加碼

我使用臉書才八年多，一開始就多次有人檢舉而被封，一直到上傳身分證表明我不是假冒的林保華，才平安了幾年。去年開始就多次被警告，包括六年前分享台灣挖到歷史文物也被檢舉「煽動」，這種低級檢舉，我根本不願申辯。最近《長津湖》在中國上映，中國人只要有任何質疑都被逮捕，因為那是向百年中共獻禮的大片，又迎合煽動反美仇恨主旋律。

七十年前在印尼，由於民族主義狂熱與政治上早熟，我看過許多中共有關韓戰的報導，如今身在海外、熟悉這段歷史又保持自由身的人不多，因此半個月前我寫了一篇《長津湖戰役與毛大少爺之死》，對此提出質疑，也嘲弄了毛太子，政治很不正確，因此有被出征的準備。

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十月十九日，我分享自由時報財經版《馬雲與長津湖》一文，寫了短評，卻在臉書分享不出去，原來該文被封殺！臉書可以任意使用台灣媒體文章，卻也可以任意封殺他們的文章？於是我把此文的鏈接附在我的短評裡貼出，結果我就被臉書停權三天。

解封後我把這短評傳到臉書群組，臉書再停止我向群組發文四天。十月廿三日，我轉發一位美國台僑用私訊給我的由馬來西亞歌手黃明志與澳籍華人陳芳語合唱而大為走紅的影片《玻璃心》，豈料我的整個臉書包括私訊全被封殺，理由竟是懷疑我的帳號被人入侵。

有關韓戰的《朝鮮通訊報告選》兩集我都看過，描述韓戰而成名的中國作家魏巍與楊朔的書我也看過，並無長津湖「冰雕連」之說，「冰雕」這兩字是改革開放後在哈爾濱舉辦「冰雕展覽」才有的；長津湖戰役志願軍死傷慘重何來大捷？文藝作品歪曲歷史任意拔高是中共惡習。

毛澤東兒子毛岸英因為留戀蛋炒飯違反軍紀沒有到防空洞而被炸死，所以中共對此一直低調。一九四八年曾經到香港參與創辦香港文匯報的經濟學家楊培新告訴我，毛澤東之所以把毛岸英送上戰場，是因為老毛看中小毛的老婆劉思齊。這個傳言難以證實，但是毛家可能有扒灰傳統。毛曾經對美國記者斯諾說他與媽媽組成統一戰線反對老爸。以前我不理解，毛死後，家鄉傳出毛澤東十五歲時毛爸給他娶十九歲羅姓妻子，卻是給他扒灰之用，兩年後羅氏就去世。

朋友告訴我，被臉書停權也可以申訴，附上被指控「煽動仇恨」的帖文。然而應該是檢舉者附上帖文，怎麼是我們受害者要證明自己的清白？應該檢舉造謠而不是評論者的政治立場。臉書為何如此迎合中國人喜歡打小報告的檢舉文化？

在社群媒體裡，我們是沒有反抗能力的弱者，但是盼望政府能夠保障我們的言論自由。澳洲已迫令臉書對澳洲媒體付費，台灣也可以如此來彰顯主權，再逐步限制他們的濫權。至於抱敵對態度的中國社群媒體，封殺他們應是選項之一。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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