自由廣場》國民黨有「勝利」的感覺嗎？

◎ 施雅軒

七月二十五日習近平以「共和國主席」的身份，發表「恢復聯合國合法席位五十周年紀念會議」講話，指出一九七一年聯合國第二七五八號決議文「承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。」面對如此說法，不知道中國國民黨如何看待這場「中國人民的勝利」？

當年國民黨總裁蔣介石在十月廿六日所謂的「中華民國退出聯合國告全國同胞書」中，寫著「目前大陸雖為毛共匪幫所盤踞，但以臺澎金馬為基地的中華民國政府，乃是大陸七億中國人民真正代表」，這「代表權」的搶奪，正是第二七五八號決議文的癥結所在，當世界選擇「中華人民共和國」為唯一合法代表，那誰是「中國人民」自然也就是代表「中國」者說了算數。可以理解的是，「中華民國」這樣的「非法代表」，也過了五十年。

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習在結尾時，寫著不知道聯合國會員國有幾個人懂得的唐詩「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」，當深感「勝利」與否，成了檢核「中國人民」依據的時候，這「雲雨」「明月」還有「中華民國」的份嗎？國民黨浮浮沈沈在台灣的歲月裡，蒼涼感應該可用「窮秋曠野行人絕，馬首東來知是誰」來比擬，比較貼切吧！

（作者是高師大地理系副教授）

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