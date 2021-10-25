自由廣場》從「熊貓俠」談鼓勵自媒體外交

◎ 吳智遠

十月十日，活躍於Youtube平台、網名「熊貓俠」的西班牙華裔自媒體人製作了一則街訪短片，以祝賀中華民國一一○年國慶。熊貓俠以流利的西班牙語訪問馬德里市中心的一些年輕人，並鼓勵他們祝福台灣節日快樂。

然而，雖然基於立陶宛等國家援贈疫苗或組團訪台、歐洲議會日前通過「歐盟–臺灣政治關係與合作」決議案等事實，普遍認為當前國際局勢對台灣遠較過去有利，但從影片裡的有限樣本中，可以發現歐洲當地年輕人對於台灣、中華民國，乃至於兩岸關係的認知，或仍深受中國官方論述的影響，對於台灣的認識並不充分。

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雖非社群科技發展的初衷，但蓬勃發展的社群平台由於使用者眾、互動性高、訊息傳播快，儼然已成為引導輿論、影響心理的重要工具，特別是影音作品較傳統文字更具穿透力；社群平台上的風向經常左右各國社會議題走向、影響選舉結果，無國界的特點也令其成為國民外交的新場域。

有關部門也注意到這一點，因此在中央社於八月推出全英語國際影音串流平台Taiwan+後，公共電視也於本月在Youtube平台推出PTS WORLD TAIWAN頻道面向國際觀眾；略早推出的Taiwan+，據報導，迄今平台日均瀏覽人數為四千七百零二人次，影片日均觀看數為三千三百三十一次，成績差強人意，其成效或需再觀察一段時日。

另一方面，即便是在體量相對較小的中文Youtube族群，也已有許多頻道能以個人或小團隊之力，獲得數十萬，乃至數百萬訂閱戶，每有影片發布便迅速獲得可觀的觀看量，並足以依託廣告分潤營生；因此，在致力於推動官方管道時，有司或亦可構思相關政策，鼓勵及輔導國人在Youtube等平台上開創頻道、發揮創意，以西班牙語、法語、俄語等外國語言製作節目，與外國友人分享，增進彼此的認識並建立基於人的互動。

在這個自媒體也有機會竄紅、成為意見領袖，不受限於傳統發聲管道的新媒體時代，或許值得官民產學研進一步思考。

（作者為生技研究人員及經理人）

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