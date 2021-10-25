自由廣場》國民黨駐美代表處不能淪為「中國遊說團」

◎ 陳永昌

中國軍機頻繁侵擾台灣西南空域防空識別區，國民黨黃復興黨部主委季麟連受訪時表示：解放軍全面擴大演訓不算是擾台，批評政府誤導誇大對岸軍事威脅，弄得人心惶惶。曾任東沙島指揮官的季麟連更聲稱東沙島上空為國際空域，任何國家都可以去。同一時間，美國駐中國新任大使提名人伯恩斯在國會任命聽證會上表示：共軍擾台軍事行動「十分令人反感」，支持深化台美安全合作，協助台灣提升不對稱防衛戰力；而中國針對越南與菲律賓等國在南海主權爭議所作所為，伯恩斯則譴責中國是不折不扣「侵略者」。

痛批伯恩斯發言「最強硬、也最囂張」的同時，中國官方喉舌《環球時報》坦承，上台九個多月以來，拜登政府準備如何跟中國打交道，已經足夠清楚了，做為美國對中政策執行者，伯恩斯談話展示了美國政治菁英目前對中國的整體敵意，「要在今天做駐中國大使，就得這麼強硬」。美中兩強全面對抗戰略格局在所難免，連中共都心知肚明，成立在即的國民黨駐美代表處，如果打算前往華府傳達季麟連之流說詞，甚至打著「親美和中」名號居間為北京說項，只會徒勞無功。

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舉例來說，國民黨大搞焦土戰癱瘓立法院議事，祭出案海戰術，一百九十五項議案中包括「要求政府不能編列海空軍提升戰力特別預算」、「要求不得購買魚叉飛彈」、「要求台灣反對澳洲獲得核潛艇」以及「反對台灣參與環太平洋軍演」等，清楚暴露國民黨與台灣主流民意脫節的親中反美路線，難怪美國前國務卿萊斯女士會質疑立法院肢體衝突是中國遙控台灣內部親中勢力操作。

朱立倫把一切歸咎於民進黨誤導視聽，換句話說，國民黨的聲音沒有被聽見，正是他急於推動恢復國民黨駐美代表處的原因。問題是國民黨的聲音究竟是甚麼？是一再阻擋兩千四百億「海空戰力提升計畫採購特別條例」通過？還是反對開放美豬進口？或者是當美國外交系統開始批評中國濫用聯合國二七五八號決議案時，國民黨繼續裝聾作啞？

本月中旬，美國在台協會AIT處長孫曉雅首度拜訪朱立倫，除了討論駐美聯絡辦公室與表達訪問美國意願等場面話，朱立倫隻字未提國民黨發動反萊豬公投以及美國對台安全承諾等實質議題，未能把握難得機會當面溝通釋疑，反而故作輕鬆介紹孫曉雅前往蘭嶼等外島觀光旅遊，有愧於最大在野黨領導人的角色與職責。朱立倫當務之急就是與季麟連言論劃清界線，國民黨駐美代表處不能淪為附和北京當局的「中國遊說團」！

（作者為企業專業經理人）

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