自由廣場》顏清標，你不夠媠氣！

◎ 劉哲嘉

台中海線顏家，就是道地的角頭兄弟，顏清標就是一個充滿傳奇又極具份量的黑社會大哥。當年，道上多數都懼怕綽號「美國博」的槍擊要犯林博文，而顏清標膽識過人，不受要脅，拒絕索討，並與之鏖戰，也因此成名，在台灣的江湖史上，有其歷史地位。

社會本來就有黑有白，白道不一定都善，黑道也不一定都惡，只要有道，只要為人道義，別魚肉鄉里，哪怕是黑道，筆者也都敬其三分。但是，成長於台中龍井和大肚的筆者，在這裡有一句話送給家鄉的江湖大哥顏清標：「可以黑道，但不能霸道」！我敬你是梟雄，敬你霸氣膽識過人，敬你是歷史級別的江湖大哥，但這次你這樣對付一個沒有家世背景、且小顏寬恆八歲的年輕人陳柏惟，台語說法就是「不夠媠氣」！不夠漂亮！喪失歷史級別江湖大哥的高度和氣度！

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真心建議顏清標，就好好撐著江湖梟雄這個名號，繼續當個歷史級別且可令人敬重的江湖大哥，無須漂白涉獵政治，更不要再與外來的中國國民黨勾結，而是要站在被欺壓已久的台灣人這一邊，憑藉著江湖豪氣，以及過人的膽識和影響力，共同對抗國共二黨，讓對抗外來霸權的台灣人，也能敬重你這位台灣江湖梟雄三分。

（作者為台澎黨秘書長，備役軍法少校）

黑金派系與轉型正義

◎ 林瑞霞

感謝陳柏惟的犧牲打，因為他的落選提供了台灣民主深刻的省思

一個被評鑑為優秀的立委，被傳統的地方派系動員打敗，證明：別再自恃服務、政績，以為可以因此贏得選舉！嘉義市涂醒哲市長競選連任失敗，就是個例子。但這並不表示我們要向傳統地方派系低頭、妥協！

筆者還滿認同陳柏惟說的：罷免雖然成功，但我們沒有輸。不過這話也不能只是阿Q式的說了算！眾所周知，台灣民主長期被黑金、地方派系所壟斷，這是中國國民黨長期慣用的伎倆。更糟糕的是，這個政黨不但說謊成性，也缺乏反省改進的能力，台灣人為什麼竟然買單至今？

說穿了，整個問題的源頭還是：台灣在解嚴後，並沒有認真做轉型正義！由於民眾普遍無法深入認識過去獨裁者所加諸於這個國家的傷害與扭曲，結果就讓黨國勢力在民主化後仍有機可趁，甚至結合敵國，從民主內部毀壞民主！

最近不當黨產處理委員會來桃山人文館放映菲律賓前總統馬可仕遺孀伊美黛的紀錄片。眾所周知：馬可仕是獨裁者，違法違憲、屠殺異己、濫殺無辜，和中國國民黨如出一轍。故即使贏得總統大選，仍激起全國公憤，終於被菲律賓人民唾棄，逃亡國外。但是，值得吾人警惕的是：馬可仕家族後來又回到菲律賓，他的夫人不僅獲得英雄般的歡迎，當選家鄉省議員，兒子還競選副總統。

很多人為此感到不可思議。影片中問到菲律賓民眾為什麼支持馬克仕家族？很多人懷念獨裁者的理由，竟是：那些年「社會安定」「大家有錢」，我的LINE群組就是有人一再表達這樣的說法，並否定蔡英文政府的努力。

他山之石可以攻錯，提醒民進黨政府，不要以防疫或其它自認為的政績，如外交的突破，以為將因此在未來的選舉獲勝！身為草根工作者，我的底層觀察是：台灣的問題出在內部，在禍起蕭牆！陳柏惟被罷免，是一個警訊！

（作者為嘉義市桃山人文館館長）

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