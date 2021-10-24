自由廣場》下架換臉A片 比加重刑罰重要

◎ 王昱培

已宣告引退的網紅涉嫌用AI Deepfake（人工智慧換臉）製成公眾人物性愛影片，並於社群網站販售，引發社會震驚。

目前對於此種數位性別暴力，僅有刑法散布猥褻影像及妨害名譽等輕罪可罰，行政院長蘇貞昌遂承諾推動修法加重刑責。但對臉孔影像遭合成為性愛影片角色的受害者而言，最在乎的不是加害者被判多重、被罰多少錢，而是希望流傳網路多時的錯假私密影像能下架。然而，目前台灣並無任何一條法律可強制平台業者下架這些影像。

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綜觀目前台灣常用來處理性私密影像的法律中，只有《兒童及少年性剝削防制條例》和《性侵害犯罪防治法》可「下架」已散播的資訊。然而，《兒童及少年性剝削防制條例》適用對象僅限十八歲以下，本案受害人據報導多為成年女性，非此法保障對象。

另《性侵害犯罪防治法》雖規定網際網路與各類媒體平台不得報導有被害人之姓名或其他足資辨別身分之資訊，相關單位也得強制這些平台限期移除或下架內容；但該法定義的「性侵害犯罪」係指違反受害人意願發生的強制性交或猥褻行為，然而，本案犯罪態樣是把受害人肖像移植到謎片主角臉孔，被「變臉」者的身體實際上未受到侵犯，與前開性侵害犯罪定義未盡相符，恐難作為強制平台下架變臉謎片的法源依據。

鑒於現行法制對換臉色情網路犯罪的強制性規範闕如，行政部門應即刻推動AI Deepfake這一類軟體的管制專法，並明訂可強制平台下架相關影像之機制；而在修法完備前，權責單位應設法與網路平台業者溝通，請業者協助在Deepfake犯罪案件發生的第一時間，就將不雅換臉影片下架，避免傷害因影像持續散播流傳而擴大。

（作者為公務員，高雄市民）

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