自由廣場》美國國務院要開始處理2758號決議案

國民黨卻試圖以「九二共識、一中各表」來與中共共舞

◎ 劉仕傑

美國副助理國務卿華自強(Rick Waters)日前表示，中國不當使用聯合國二七五八號決議案，以阻撓台灣的國際組織參與。其發言深具戰略意義，值得一談。

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台美關係，必須要從美方行政部門及國會部門分開觀察。以行政部門為例，國務院向來較為謹慎保守，對兩岸關係迄今仍緊踩「一中政策」，包括三個公報（一九七二年上海公報、一九七九年建交公報與一九八二年八一七公報）、一九七九年台灣關係法及一九八二年雷根總統的「六項保證」。請注意，國務院這些政策不同於中國的「一中原則」。拜登總統日前在CNN的城鎮會議上雖然明白表示，若中國攻擊台灣，美方將協防台灣。但此言一出，白宮官員隨即滅火，並重申美國一中政策不變。

相較之下，國會部門友台聲量逐年高漲，對台發言向來較行政部門更為友善及全面，近年陸續通過《台北法》、《台灣保證法》及《台灣旅行法》等友台法案。以去年三月川普總統簽署的《台北法》為例，這是「台灣的國際參與及盟邦關係首度被寫進美國國內法」，具有特殊意義。它給了行政部門（包括國務院及美國在台協會）協助或鼓吹台灣參與國際組織的法源及正當性。

掌管中國、台灣及蒙古事務的美國國務院副助卿華自強的上述發言，正是《台北法》精神的具體展現，條文明定美國國務卿必須在《台北法》生效一年內以及日後五年內向國會報告該法執行狀況。美方行政部門如果缺乏具體作為或不夠積極，美國國會可引用此法據以要求行政部門改善或提出作法。

華自強的上述發言意義，在於美國國務院決定開始處理台灣參與國際組織議題上最為棘手的核心部分，也就是聯合國二七五八號決議案。他並未在發言中提及「台灣加入聯合國」一節，但其發言顯示，美方正試圖翻轉「二七五八號決議案阻擋台灣參與聯合國相關活動的正當性」。

殊為遺憾的是國民黨立委陳以信對此竟表示，針對二七五八號決議，可用「九二共識、一中各表」方式予以處理；未來要以中華民國為名義重返聯合國做為目標。

正當美國努力幫台灣拿掉二七五八號決議案對台灣外交參與的桎梏時，國民黨卻試圖以不切實際的「九二共識、一中各表」來與之共舞，對外交情勢的錯估以及對中共的一廂情願，令人感嘆！

（作者為時代力量國際中心主任／前外交官）

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