自由廣場》國三學生寫給台中人的信

◎ 陳芃聿

剛看到一張照片，是一位年約三歲的小妹妹，騎在爸爸的肩膀上，高舉著「反惡罷」的布條。這讓我想起：在同樣的年紀，我也曾被爸爸抱著，舉著雪山獅子旗，參加聲援圖博（西藏）抗暴的遊行。年紀稍長，更是自己步行、參加數次抗中保台的街頭運動（包括三一八）。後來參加這些行動，不但是憑自己的雙腳行走，更是憑自己的思考作判斷，為的就是同代人的未來。

上周有日本議員聲援陳柏惟，隨即遭到中國打壓；這段時間中國央視更常有鼓吹罷陳的言論或報導。由此可見：刪Ｑ的幕後黑手就是中國，國民黨與顏家不過是其馬前卒。而也被國民黨揚言罷免的林昶佐、與陳柏惟同屬國防外交委員會，顯然是因為兩位立委妨礙了中國併吞台灣的企圖，所以兩個中國黨合謀要拔掉眼中釘。台灣人民千萬不能讓其侵略野心得逞。

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幾年前，香港的反送中有許多中學生參與；甚至，男女同學不敢牽手，也藉著鋼筆連成人鍊，向獨裁者傳達拒絕暴政的意志。感動之餘，我曾在台北街頭聲援它們，「願榮光歸香港」也成為我在學校才藝表演的鋼琴曲目。然而，香港的年輕人捍衛自由、甚至只是在街頭救人，都必須冒著被黑警毆打、甚至被殺害的風險。維吾爾的年輕人則是連發聲的機會都沒有，就硬生生被送進集中營。相對的，台灣年輕人向中國抗議，還不必擔心危險，這是值得珍惜、也是必須捍衛的～聽說台中有人因反惡霸被黑道威脅，希望沒真被暴力傷害。

七十五年前，為了保護鄉親，曾祖父在二二八事件中犧牲；三十年前，爸爸參加朋友發動的野百合學運，促成了國會全面改選。這一百年來的台灣，更有許多前輩付出血汗，為活著的我們爭取到寶貴的民主自由。現在，看著比我年輕十幾歲的小妹妹、開心地笑著參加遊行，我更覺得有守護她笑容的責任。會考在即，我無法陪她一起遊行，只能提筆呼籲台中人：為了不讓台灣人被剝奪自由、甚至剝奪生命（如同香港人），為了讓一代又一代的人還能笑著自由表達意見，請您投下「不同意罷免」選票！

（作者為國三學生，台北市民）

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