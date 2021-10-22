自由廣場》聯大2758表決台灣 不在本文在過程

◎ 沈建德

昨（二十一日）晚美國智庫邀台灣駐美官員談一九七一年聯合國大會第二七五八號決議五十週年，蔡政府早認為該決議未提台灣，駁斥二七五八台灣屬於中國。但從背景及決議過程看，並非如此。

當時我是預官考選英文連絡編譯官，主要和圓山美軍顧問團連絡，八月三日才退伍。四月二十八日，舊金山和約生效十九週年，美國聲明台灣地位未定，台灣各級民意機關在蔣介石授意之下，去函辱罵美國總統尼克森，聲明根據開羅宣言台灣屬中華民國（五月十四日聯合報新聞），當下我就感到氣氛不對；七月九日季辛吉秘訪中國，接受開羅謊言，為聯大中國代表權問題留下伏筆。

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當年聯大主要提案有阿爾巴尼亞等二十三國排蔣納毛案，及美國等十九國的雙重代表案。辯論在十月十八日開始，支持阿案者大多發言「台灣屬於中國」，有的更指出「開羅宣言和波茨坦宣言，確認福摩薩屬於中國」（其實沒有），像阿爾及利亞、伊拉克、茅利塔尼亞、巴基斯坦、厄瓜多爾、獅子山、蘇聯、智利等都是。敘利亞還挑明，「（美國總統）杜魯門承認開羅宣言把台灣交還給中國政府」。

十月二十五日聯大最後一天辯論，阿爾巴尼亞代表說：台灣是中國的，有美國總統及其他人簽字的許多重要的國際檔案確認這個事實（其實拿不出這些國際檔案）；中華民國代表劉鍇回答：「阿爾巴尼亞、阿爾及利亞及其他國家一直強調臺灣是中國領土這個事實。關於這點，我再贊同不過了」；而美國代表老布希針對開羅宣言從頭到尾沒反駁。現在蔡政府也像上述一九七一年聯大會議這些國家，沒根據卻堅持開羅謊言說台灣屬於中華民國，又反對台灣屬於中國，整個亂掉！難怪二○○七年聯合國秘書長潘基文被美國抗議且道歉了，但聯合國還依然故我，台灣無法參加世衛就是一例。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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