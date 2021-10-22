社論》線民事件與轉型正義

台中立委黃國書坦承大學時代曾為情治單位進行政治偵搜工作，因而退出民進黨，未來也將退出政壇。 （資料照）

台中立委黃國書坦承大學時代曾為情治單位進行政治偵搜工作，因而退出民進黨，未來也將退出政壇。民進黨一手栽培的政治明星，遭翻出過往的線民身分，不僅震撼朝野，也讓許多人再度憶起威權體制下全面控制的年代，現在還出現各種「起底」的臆測與傳述，指控誰或誰曾當過「抓耙子」。線民事件也讓大家得以進一步檢視，政府多年推動的轉型正義工作，做到了什麼程度，隨著時間日益遠去，我們到底要留給未來世代什麼樣的歷史正義。

兩蔣時代建立黨國體制，透過綿密交錯的情治系統，將統治伸進社會各個部門與階層。促轉會一份報告引用調查局在一九八一年編印的「佈建工作手冊」，指全國將佈建線民人數達三萬人；其中四十％平均分布於各行政村里，另外六十％「平均分布於社會結構各層面」。光調查局就如此，遑論其他隸屬軍方、警察等安全系統的人馬，可見過去的社會監控是多麼廣泛而嚴密。

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八○年代前後，外部環境因美國與中國的關係邁入正常化，使得國民黨在台灣的統治正當性，受到嚴重的挑戰。統治者為維繫一黨專政，面對黨外運動從醞釀到蓬勃，以及民進黨創黨，均視為眼中釘，利用大量線民情蒐，進而監控與打擊，這正是台灣民主發展的血淚史。當年被監控者，對於身邊有哪些人是被佈建的線民，現在要求揭露，外界能夠理解。

然而，更關鍵的是，如果無法完全揪出整個由上而下的指揮與控制網絡，光糾葛誰是線民，這個屬於最末端的統治工具，恐讓真正的、或主要的加害者，在追求真相過程中被忽略，逃脫究責，甚至蹺著二郎腿看戲，笑看那些一一被指涉或被揭露的「線民」，與昔日戰友間的「內戰」，轉型正義工程勢必大量虛耗，最壞情況是就此止步。這得與失之間，包括對台灣民主進程有無助益，以及是否讓北京更能見縫插針，應值得深思。

關於黃國書的線民事件，國民黨主席朱立倫一開始說：「他是幫情治單位當線民，不是國民黨。」這就是在為過去最大加害者的國民黨統治開脫卸責。在遭到行政院長蘇貞昌譏稱，「這就像說殺人的是菜刀」，國民黨主席還沒有黃國書坦白，朱立倫才改口當時國民黨執政當然要負責。但如何「負責」，朝野似乎就此打住了。蔡英文總統在民進黨中常會回應此事說，我們更應該深究，當年的國民黨威權體制是透過怎樣的手段，讓一般民眾、年輕學子成為威權控制的協作者，成為加害體系的一環。但這「深究」，按照目前法制，恐也只能做出半套。

促轉會目前推動的事項包括開放政治檔案、還原歷史真相等，但對如何究責這一塊，相關法制卻不足。民進黨立委管碧玲指出，促轉的法制不能迴避加害者罪與罰。但因法令不足，造成協作者和受害者互相猜忌傷害，上層加害者躲在暗處。她並暗示，立法不是困難的事，「延宕立法主要是缺乏真正的決心」。曾因領導學運而遭監控的民進黨立委范雲也主張，實施其他國家類似的「除垢法」，或人事清查制度，人民將對民主制度更具信心。至於黃國書，除自我了斷政治路，更應把握所餘立委任期，力推轉型正義的相關立法，自我揭露當年監控結構的具體情況，相信民眾會給予不一樣的評價。

對執政者來說，轉型正義要怎麼「轉」，或認為茲事體大，而步履慎微。蔡總統在去年二二八中樞紀念儀式，宣示以「最大開放，最小限制」原則，開放政治檔案運用。不過，實際解密程度仍有限。例如林宅血案與陳文成案等指標大案，國安局所交出的檔案是經遮掩的影本，而且列機密，或將整頁檔案全部塗黑後才移轉出來。這些社會高度關注的案件，現也只知加害結果，但哪些人參與決定與加害，還是個謎團。蔡政府要推動轉型正義，應先從這幾個戕害人權與自由的大案開始揭露，對當年牽涉官員、情治人員或協力者分別檢視與不同程度的究責，展現不迴避的決心。

有論者認為轉型正義工作，最主要是為了對過去負責。但實際上，台灣雖已號稱進入民主時代，但這些在威權年代的主要加害者，常常就是黨國體制的捍衛者與崇拜者，若乏於檢視或清查的過程，他們之中，很可能就是隱藏在民主體制內的反動者，甚至是破壞者。台灣社會現在窮於熱議誰是線民，卻不見當年在上位的決定者與指揮者，仍繼續緬懷黨國體制，並在社會不同部門身居要津且發揮作用。加上在我們旁邊還有規模更鉅的中共黨國體制，不斷對台進行滲透，無論是內外呼應或相互策應，都將是台灣民主的大敵。

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