自由廣場》職棒第六隊談外溢效應

◎ 余宗龍

中華職棒日前拜會中華電信，爭取成立第六隊；若能再添生力軍，讓球賽的可看性增加，對廣大球迷無疑是一大福音。然而，中華電信是民營企業，在商言商，評估效益時，不妨考量進軍職棒可帶來的外溢效應。

一、賦予品牌活力，提升市佔率：中華電信雖然是市場第一品牌，但品牌老化是難解的課題。近年來為提升競爭力與拓展年輕客群，在轉化品牌形象上投入不少資源。面對數位化革命改變消費行為，傳統的行銷廣告方法，效益日漸低落，若中華電信經營職棒球隊，可與數百萬的棒球迷、甚至上千萬的運動迷直接溝通，藉由棒球運動的「速度、涵蓋廣不漏接、持續精進」，投射企業5G科技新生活的品牌個性，與消費者產生共鳴，助攻市佔率。

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二、應用創新科技，進入新市場：中華電信有集團優勢，核心競爭力是數位科技創新，未來可藉由跨足職棒，將核心能力複製與延伸到運動場館設施或運動賽事服務上，打造全台「最科技的主場」，將科技運用到運動產業，並建置高效率營運模式，甚至向全球的運動場館，作出成果展示的效果。像是零接觸的進場模式，就可能是疫後民眾所在意的需求。

三、壯大生態圈，發動數位經濟：職棒素有運動產業火車頭之稱，中華電信加入後，將可貢獻數據科技力，掌握廣大的球迷基數，協助各球團經營生態圈的策略思維。職棒各隊所屬母集團和關係企業幾乎涵蓋食衣住行育樂，若能以球團為平台，透過線上和線下整合生態圈內的企業如銀行、藥妝店、購物中心、飯店與線上遊戲等，將衍生更全面性的服務，增加交易發生機率。

（作者為中興大學運動與健康管理研究所所長）

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