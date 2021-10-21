自由廣場》中央研究院不是中國科學院

◎ KC

中研院「自由學社」成員在院內電子報投書，建議該院的外文名稱由容易造成混淆的「Academia Sinica （拉丁文，直譯為英文是Chinese Academy）」 改成National Academy of Taiwan。消息見報後，一位院內同仁投書《聯合報》，反對改名。主要的理由是中華民國「國名未改，法統仍在」，所以中研院不可改名。這樣的言論讓人啼笑皆非。

上一次聽到「法統」這個理由，已經是三十幾年前了。當時幾百位從未改選的中央民意代表，大多拄著拐杖，有的坐著輪椅，還有人掛著點滴，高呼他們就是中華民國的法統，國會全面改選，就會山崩地裂，國家滅亡。結果國會全面改選，這些老法統逐一凋零，台灣不但沒有滅亡，民主的活力還受到國際的讚揚。現在居然還有中研院的研究人員叫喚老法統的亡魂，豈不時空錯亂！

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國名未改，國立機構就不能改名嗎？最有主權象徵的莫過於一個國家的外館。請問我國駐美單位叫什麼？在剛和美國斷交時，叫「北美事務協調委員會駐美辦事處」，辦事處後來調整為Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO)。駐日單位呢？叫「亞東關係協會」東京事務所（後來改成台北駐日代表處）。這些都是國民黨（而非民進黨）執政時的決定，名稱完全沒有一字提到中華民國。台灣大多數外館也是如此。我們的奧運代表團名稱，也沒有中華民國，而是Chinese Taipei。

這說明了幾點。第一，世界主要國家並不承認中華民國。第二，因此，台灣為了維持國際上獨立的存在，不管是被迫或主動，從蔣介石執政時開始，駐外單位和代表團，早就採用各種非國名名稱。第三，世界各國承認的是台灣這個政治經濟實體，所以近年來，駐外單位努力將名稱反映實情。譬如亞東關係協會於2017年改名成「台灣日本關係協會」，2019年北美協調委員會改為「台灣美國事務委員會」，駐立陶宛的辦事處名稱作為Taiwanese Representative Office等等。

中研院調整外文名稱，就和國家的外館調整名稱是同樣的道理。畢竟台灣內部和國際上都有共識，台灣的中央研究院，並不是中國科學院。中研院的廖院長和研究同仁，也不願意被視為中國科學院的院長和研究人員。況且目前院內的討論，完全沒有要改變「中央研究院」這個本名。中研院的外文名稱，並沒有《中研院組織法》或任何院內法規的法源依據裡，視需要調整，合情合理。（作者為學術研究人員，台北市民）

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