自由廣場》反對惡罷 不只是為陳柏惟

◎ 劉哲嘉

筆者並不怎麼欣賞陳柏惟，也認為他當年即便年紀輕輕，為了生活而勞累，還是不應該肇事逃逸，但這些都不足以讓筆者冷眼旁觀此次的刪Ｑ行動。就因為有錢有權又有勢的中國國民黨和顏家，傾全力要拉下陳柏惟，並因此對勢單力薄的年輕人進行人格謀殺，實在是讓人路見不平。

尤其當陳柏惟已經認錯改過了十年，並為了護台抗中而努力，且正在遭受惡貫滿盈的邪惡勢力為了奪權，進行惡意不實的詆毀時，我們不該護航嗎？能不反對惡意的罷免嗎？台灣民眾黨認為應該要尊重人民罷免的權利，這話沒錯，罷免也是公民權，應該要尊重，但尊重不代表就要認同，你可以支持罷免，我也可以反對、批判罷免，對於沒有正當性和說服力的惡意罷免，又怎麼可以放任？

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若說陳柏惟問政內容有爭議，國民黨更有爭議的陳玉珍等人，是否也應被罷免？怠於問政的諸公是否更該被汰除？更何況，誰說不合國民黨的意，就叫做有爭議？若說陳柏惟挺萊豬、反對購買疫苗有負選民，姑且不論這些都是不實的指控，只問為何只罷陳柏惟？怎麼不直接罷掉整個民進黨？

就憑前科累累的顏家批判陳柏惟品行不佳，身家百億的連家說陳存款四百萬很有錢，如此罷免還不可笑？還不夠司馬昭之心？

當罷免理由都很牽強，而惡罷勢力卻還要硬幹時，就不免令人起疑，這場惡罷無非就是要消滅比民進黨更本土更抗中的聲音和力量。所以，反惡罷已不只是挺陳柏惟個人而已，整個泛台派必須挺住堅定護台抗中的勢力。

（作者是台澎黨秘書長，備役軍法少校）

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