自由廣場》台灣前途 操之在己

◎ 湯先鈍

蔡英文的四個堅持，可以著墨之處真的不多，尤其是兩岸互不隸屬，完全符合事實現狀，不知道國民黨為何還大作文章並稱為挑釁或踩紅線。何也？個人以為互不隸屬，比起九二共識的各自表述清楚、合乎邏輯與現實多很多，也符合目前台灣大多數人民的意願。不過，筆者以一個國際關係現實主義的立場來看，還是有話說。

習近平稱中共是孫中山的真正的繼承人，這倒是有意思，但連趙少康也無從同意。雖然從民族主義的角度來看，比較難反駁。而從民權主義角度思考就覺得荒謬了。習近平可以說，每個國家對於自由與民主的定義不同，然而孫大砲（孫中山先生當年的外號）是如假包換的哈美派。一談民主他言必稱傑弗遜（Thomas Jefferson）、漢彌爾頓（Alexander Hamilton）和林肯，而這裡面還有什麼所謂「中國式民主」嗎？

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就連民生主義，習總書記的說詞其實也有爭議。孫大砲的學說在這邊方面講的是「平均地權，漲價歸公」的激進社會主義。中共跟他比，從馬克斯的角度來看，真的是太走資派了。這個議題，個人沒有興趣多辯。共產黨要對國民黨趕盡殺絕，連國民黨的最後一個神主牌位也要搶，國民黨卻不擊鼓攻之，不知道葫蘆裡賣的是什麼藥？

言歸正傳，以國際關係現實主義的思維模式來看，這些爭議的實質意義有限。實力會說話（Power talks），任何宣傳的咬文嚼字只是敲邊鼓而已。至於蔡總統的四個堅持，合情合理也合法，但任何堅持必須有實力做後盾。習總書記可以說統一是中國人民的使命。台灣當然可以說「不」。就像美國獨立前的情況。雖然有一句英文俗語「You talk the talk, can you walk the walk?（如果你說得那麼輕鬆，就別只出一張嘴？必須要有所行動）」。

這學期我被指定教授美國政治，在教授獨立宣言（The Declaration of Independence）有點困擾。我有時候自問，啥意思啊？這些美國先賢值得如此大動干戈、慷慨激昂嗎？事實證明，我的疑問非常荒謬。他們試、他們說，他們也起而行（They tried, they talked, and they walked），至於其他的一切包括獨立宣言，也只是吹集結號而已。如果當初沒有法國的全力參戰、大力相助，一切都白費（這個明顯的事實，但有些美國人與歷史教科書不會同意！）

更重要的是「實踐是檢驗真理的唯一標準？（If you can walk the walk, nobody will question the talk）」一句總結：分析解剖宣傳文字，非我所長。如果台灣人民的意願已決，就不是「得道者多助，失道者寡助」，而是「意定者多助，躊躇者寡助」吧？

我總覺得，美國為了確保自己的霸權與美元的世界貨幣的地位（此所以美國可以亂印鈔票，肩負重債而不必擔心）。必然要保護台灣，然而如果中共犯台，台灣總得擋一陣，給美國一點時間反應吧？美國朝野也必須確定台灣有奮戰的決心。只是台灣內部有許多分歧，美國對此也感到為難（我的個人觀察）。戰爭永遠是一個最後的選擇，加強國防，聯盟友邦，嚇阻戰爭乃是第一要務。汝欲和平，必先備戰（If you want peace prepare for war─Si vis pacem, para bellum！）

是戰是和，多說無益，一切操之在爾─台灣的朋友們！

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授）

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