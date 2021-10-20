自由廣場》（林保華專欄）以黃國書事件推動轉型正義

民進黨立委黃國書承認充當過線人並且「三退」民進黨，我肯定他的做法，但也希望他說出全部真相表明切割的決心，並以此推動台灣的轉型正義。

台灣的民主化因為是寧靜革命而不是疾風暴雨，減少流血卻也讓轉型正義過程緩慢，不但舊國家機器沒有被粉碎，許多民眾也沒有受到理念轉變的衝擊，對轉型正義也就缺乏認識。

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我希望黃國書能夠進一步說明真相，是因為理念的轉變並非突然。我從大中國主義者變成支持台獨，也有二十多年歷史，還有「兩個中國」的中轉站，期間有反覆的思想交鋒。所以我對有些中國人突然狂熱支持台獨都打上問號，他們是真正支持台獨，還是政治投機來騙取利益？與線人切割沒有這樣複雜，然而也必然有一個掙扎的過程，黃國書如果能夠說出來，至少對那位林姓台大學生會女會長是個教育。

線人不是間諜，然而是準間諜，線人只是進行監控、提供資訊，不如間諜還有其他破壞任務，包括策反。台灣轉型正義有受害者而無加害者，一直是問題的癥結，涉及到轉型正義的目的。

有人認為轉型正義的目的是為了團結，如果說出真相，就會影響團結。也許這也是黃國書沒有說出全部真相原因。然而如果沒有真相，被黃國書監控的利錦祥必然猜測是什麼人監控他，會懷疑當年接近他的所有人；黃國書見到利錦祥心裡也會有疙瘩，何來團結？

當然，說出真相不等於就是團結，當政者必須事先做許多工作，不但在宏觀方面要加害者認識當年作為是個污點，也應教導受害者要有廣闊胸懷，為了台灣的團結而向前看；相關部門必須針對個案對加害者與受害者做細緻工作。

線人本身即是加害者，又是受害者。如果能夠說出真相推動轉型正義，他是受害者。如果隱瞞真相對抗轉型，那就同他的上司站在加害者的立場。不但是線人，當年為威權體制服務而害人者，都有這兩者的身份，也根據本人現在的作為來衡量加害與受害程度的多少。

羅文嘉說，有人拒絕充當線人。這些人是英雄，但是英雄到底是少數，所以還是應該以寬容態度面對多數的一群，歡迎他們放下包袱歸隊。而那時是對抗國民黨的英雄，如今能否對抗金錢的誘惑又是另一個問題。

黃國書可以找朋友或相關部門商量如何解決比較妥當。這期間也得留心自己的安全。

轉型正義有許多內容，這只是其中一環。這次罷免陳柏惟中冒出奇奇怪怪問題，例如由太子爺質疑陳柏惟的財產，由充斥不法記錄嫌疑的土豪來質疑陳柏惟玩電動，以及由當年一黨獨大及目前最大在野黨的國民黨勾結全球最大共產黨來霸凌只有一位立委的基進黨，不但袂見笑，更是對轉型正義的大反撲！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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