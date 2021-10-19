自由廣場》睜眼說瞎話的朱主席

◎ 張國財

民進黨立委黃國書十七日在臉書坦承，學生時代曾當過情治單位「線民」。黃並宣布「退出民進黨及黨團運作、不再連任立委、將退出政壇」。對這顆在民進黨內爆的震撼彈，回應媒體詢問的國民黨主席朱立倫卻以「當時是大時代的情治單位所為，不是國民黨」撇得一乾二淨！

對照先前基進黨陳柏惟與這次民進黨黃國書的知錯認錯，朱立倫的說法讓人看到，不同文化的政黨與政治人物，面對難堪的過錯時，會有知恥認錯或死不認錯的不同樣貌！

請繼續往下閱讀...

筆者要說的是，拒絕認錯絕不表示沒犯過錯！朱立倫的話，騙騙青壯世代或許還有機會，想騙對「黨國」一詞朗朗上口的中老年世代斷難得逞。這些六十歲以上的過來人，見證了在蔣介石、蔣經國父子掌權的年代，蔣總統、中國國民黨、中華民國與警總等情治單位，彼此是可以直接畫上等號！

或者，更精確地講：在兩蔣父子宰制台灣的年代，「總統」與「黨」都不是普通名詞而是專有名詞（總統當然指的蔣總統，黨指的就是中國國民黨）！當年台灣一切的一切，高高在上的蔣總統說了算；有地下縣市長之稱的中國國民黨地方黨部主委，可以對黨籍縣市長頤指氣使，是公開的秘密！再由當年流傳下來的「黨國」、「黨政軍特」等習慣用語看，黨與國，誰的位階高？誰能指揮誰，都是不言可喻的！

今天，或許中國國民黨主席已弱勢到號令不出中央黨部，但當年，黨字堂而皇之擺在國字之上，以黨領政、軍、特，都是不爭的事實──那個「大時代」，連中華民國都算是國民黨的附隨組織，中華民國底下的警總等情治單位，換算下來，若非中國國民黨附隨組織的附隨組織，又是什麼？朱立倫胡扯「當時是大時代的情治單位所為，不是國民黨」，不是睜眼說瞎話，又是什麼？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法